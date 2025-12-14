Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Жители Дагестана остались без электричества из-за мощного снегопада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Несколько районов Дагестана остались без электроснабжения из-за сильного ветра и снегопадов, заявили представители филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» в Telegram-канале. Речь идет о Хасавюртовском, Ахтынском, Дербентском, Каякентском, Магарамкентском, Кизилюртовском, Бабаюртовском, Табасаранском, Сергокалинском и Карабудахкентском районах.

Специалисты «Дагэнерго» восстанавливают электроснабжение потребителей. <...> Технологические нарушения вызваны непогодой в виде сильного ветра и мокрого снега, — говорится в сообщении.

По данным компании, порывы ветра в республике достигают 29 метров в секунду, для специалистов «Дагэнерго» введен особый режим работы. В ликвидации последствий непогоды задействованы 173 бригады, 678 специалистов и 294 единиц спецтехники.

Ранее огромная рекламная конструкция рухнула в центре Махачкалы из-за ураганного ветра. Щит, находившийся на крыше местного торгового центра, упал с высоты 20 метров и превратился в груду металла. Без жертв и пострадавших обошлось лишь чудом, поскольку обычно у ТЦ очень людно.

