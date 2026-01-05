Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 10:06

Врач объяснил синдром Лазаря

Врач Кондрахин: синдромом Лазаря называют воскрешение после клинической смерти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Врачи иногда сталкиваются с редким и малоизученным феноменом, известным как синдром Лазаря, рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Он характеризуется тем, что человек, который долгое время считался умершим, неожиданно возвращается к жизни, передает «Вечерняя Москва». Название происходит из библейских учений, где Иисус воскресил Лазаря через четыре дня после его смерти.

Обычно смерть констатируют при прекращении сердечной и дыхательной деятельности, а также при отсутствии реакции на внешние стимулы. Однако, по словам Кондрахина, мозг способен сохранять активность и посылать сигналы, благодаря чему человек может очнуться.

Медицинские специалисты наблюдают за состоянием пациента в течение примерно двух часов, прежде чем официально зафиксировать смерть. Пациент может проснуться в двух случаях: из-за поспешно установленного диагноза, когда другие органы могут временно взять на себя функции прекратившего работу органа и замедленного действия реанимационных препаратов, при котором восстановление сердечной деятельности происходит не сразу после их введения.

Ранее испанский ученый Алекса Гомес Марин рассказал, что во время клинической смерти он видел три загадочные сущности и получил возможность сделать выбор между жизнью и переходом в иное состояние. Мужчина решил вернуться к жизни, чтобы быть со своими дочками. Это состояние показалось ему более реальным, чем обычная действительность.

врачи
смерти
синдромы
кардиологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор объяснил, почему Трамп хочет получить Гренландию
«Работали трое суток без сна»: лейтенант рассказала о работе на фронте
«Искандеры» устроили огненный ад в Чернигове: удары по Украине 5 января
В Енисейске на смену паводку пришла гололедица
Главком ВСУ оплатил отцу клинику в Подмосковье
Многодетные семьи в России могут получить скидки на поездки в такси
Украинец Забарный полностью провалился в матче с «Парижем»
Декоративный мох в интерьере: полное руководство
В Италии указали на двойные стандарты Евросоюза в вопросе Венесуэлы
Гениально и просто: ваш новый любимый перекус менее 50 ккал
«Немножко ждем»: адвокат Лурье о сроках выселения Долиной из квартиры
Россияне начали отказываться от электромобилей
Появились подробности ночных ударов армии России по энергообъектам Украины
Пышный банановый пирог с орехами и изюмом — простой рецепт
Почему не работает WhatsApp 5 января: где сбои в РФ, блокировка, мошенники
Компьютер спас трехлетнего ребенка от пули
В России создадут экспресс-тест для выявления рака
Готовим белорусское печисто на Рождество — лучше, чем мясо по-французски
Бастрыкин взялся за скандальное дело о пропаже отопления на Кубани
В Грузии сделали заявление о сильных соседях после событий в Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.