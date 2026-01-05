Врач объяснил синдром Лазаря

Врачи иногда сталкиваются с редким и малоизученным феноменом, известным как синдром Лазаря, рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Он характеризуется тем, что человек, который долгое время считался умершим, неожиданно возвращается к жизни, передает «Вечерняя Москва». Название происходит из библейских учений, где Иисус воскресил Лазаря через четыре дня после его смерти.

Обычно смерть констатируют при прекращении сердечной и дыхательной деятельности, а также при отсутствии реакции на внешние стимулы. Однако, по словам Кондрахина, мозг способен сохранять активность и посылать сигналы, благодаря чему человек может очнуться.

Медицинские специалисты наблюдают за состоянием пациента в течение примерно двух часов, прежде чем официально зафиксировать смерть. Пациент может проснуться в двух случаях: из-за поспешно установленного диагноза, когда другие органы могут временно взять на себя функции прекратившего работу органа и замедленного действия реанимационных препаратов, при котором восстановление сердечной деятельности происходит не сразу после их введения.

Ранее испанский ученый Алекса Гомес Марин рассказал, что во время клинической смерти он видел три загадочные сущности и получил возможность сделать выбор между жизнью и переходом в иное состояние. Мужчина решил вернуться к жизни, чтобы быть со своими дочками. Это состояние показалось ему более реальным, чем обычная действительность.