Раскрыта причина резкого роста числа случаев СДВГ

Рост случаев аутизма или синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) связан не с реальным увеличением их числа, а с изменениями в диагностических критериях и улучшением понимания этих состояний, передает The Sun. По информации издания, термин «нейроразнообразие» относительно нов и подразумевает, что различия в строении мозга — это естественные вариации, а не то, что нужно «исправлять».

Родители, проверяя своих детей, замечают у них схожие черты. Некоторые взрослые впоследствии понимают, что их уникальные характеристики — это не патология, а нейроразнообразие. Раньше таких людей могли ошибочно диагностировать или они сталкивались с жизненными вызовами, не осознавая своей нейроотличности.

Ранее сообщалось, что СДВГ у детей может проявляться в проблемах с восприятием речи и коммуникацией. Дети с этим диагнозом испытывают трудности с концентрацией внимания, им сложно сосредоточиться на артикуляции взрослого и улавливать слова. Важно отличать активный темперамент от СДВГ: энергичные люди доводят дела до конца и слышат окружающих, в то время как при синдроме человек может не доводить начатое до конца или выполнять задачи некачественно.