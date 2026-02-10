Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 10:32

Раскрыта причина резкого роста числа случаев СДВГ

Sun: рост числа случаев СДВГ связан с улучшением понимания этого состояния

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Рост случаев аутизма или синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) связан не с реальным увеличением их числа, а с изменениями в диагностических критериях и улучшением понимания этих состояний, передает The Sun. По информации издания, термин «нейроразнообразие» относительно нов и подразумевает, что различия в строении мозга — это естественные вариации, а не то, что нужно «исправлять».

Родители, проверяя своих детей, замечают у них схожие черты. Некоторые взрослые впоследствии понимают, что их уникальные характеристики — это не патология, а нейроразнообразие. Раньше таких людей могли ошибочно диагностировать или они сталкивались с жизненными вызовами, не осознавая своей нейроотличности.

Ранее сообщалось, что СДВГ у детей может проявляться в проблемах с восприятием речи и коммуникацией. Дети с этим диагнозом испытывают трудности с концентрацией внимания, им сложно сосредоточиться на артикуляции взрослого и улавливать слова. Важно отличать активный темперамент от СДВГ: энергичные люди доводят дела до конца и слышат окружающих, в то время как при синдроме человек может не доводить начатое до конца или выполнять задачи некачественно.

СДВГ
синдромы
диагнозы
рост
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Герань» сбила боевой вертолет ВСУ: удары по Украине 10 февраля
Лавров озвучил действия Москвы после истечения ДСНВ
Киркоров, Лазарев, Бобер, Лягушка, Лиса: фото закулисья шоу «Маска» на НТВ
История с инцидентом в детском саду Москвы получила продолжение
Российские бойцы освободили населенный пункт в Запорожской области
ЕС и Зеленского уличили в попытках сбить с толку переговорщиков США
Глава ФСБ высказался о нападениях в российских школах
Юрист раскрыл нюанс дела с нападением на девушку в московском метро
В ФСБ зафиксировали увеличение атак на объекты энергетики России
Глава ФСБ обвинил Киев в активизации вербовки россиян
Пес больше года прождал в аэропорту погибшего на СВО хозяина
Московский суд постановил, что «первое слово дороже второго»
Самолет резко развернулся в Пулково из-за технического сбоя
В РСТ оценили турпоток россиян на Кубу на фоне кризиса с топливом
Россиянам с болезнями ЖКТ рассказали о режиме питания в Масленицу
Неисправимый педофил: в Костроме семиклассник спас ребенка от изнасилования
Политолог обозначил ключевое условие долгосрочного мира на Украине
Трудовым мигрантам в России готовят новую обязанность
Юрист объяснил, почему могут отказать в налоговом вычете на лечение
Студент умер в душевой и сварился в кипятке
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.