Логопед рассказала, как вовремя распознать СДВГ у детей

При синдроме дефицита внимания и гиперактивности у детей нередко появляются проблемы с восприятием речи, заявила LIFE.ru логопед Елена Мельникова. Она отметила, что с возрастом это становится более заметно. Такие люди, как правило, невнимательно слушают собеседников, перебивают их, обрывают свои фразы, говорят очень много и хаотично.

СДВГ — это не просто рассеянность, а состояние, при котором человеку трудно замедлиться и коммуницировать с окружающими. У детей синдром сопровождается трудностями с запуском речи: им сложно сосредоточиться на артикуляции взрослого, улавливать слова, они постоянно в движении и не удерживают внимание, — предупредила Мельникова.

По ее мнению, важно различать активный темперамент ребенка или взрослого человека и СДВГ. У энергичных людей есть четкие цели, они доделывают дела до конца и слышат окружающих. При СДВГ человек может ставить много целей, но не доводить дела до конца либо выполнять их некачественно, пояснила логопед.

Ранее биофизик Полина Белозерова заявила, что у детей недосып может быть связан с СДВГ или нарушениями дыхания. Кроме того, к проблемам со сном может привести неправильный прикус.