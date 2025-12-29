Новый год — 2026
Логопед рассказала, как вовремя распознать СДВГ у детей

Логопед Мельникова: при СДВГ у детей могут быть проблемы с восприятием речи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При синдроме дефицита внимания и гиперактивности у детей нередко появляются проблемы с восприятием речи, заявила LIFE.ru логопед Елена Мельникова. Она отметила, что с возрастом это становится более заметно. Такие люди, как правило, невнимательно слушают собеседников, перебивают их, обрывают свои фразы, говорят очень много и хаотично.

СДВГ — это не просто рассеянность, а состояние, при котором человеку трудно замедлиться и коммуницировать с окружающими. У детей синдром сопровождается трудностями с запуском речи: им сложно сосредоточиться на артикуляции взрослого, улавливать слова, они постоянно в движении и не удерживают внимание, — предупредила Мельникова.

По ее мнению, важно различать активный темперамент ребенка или взрослого человека и СДВГ. У энергичных людей есть четкие цели, они доделывают дела до конца и слышат окружающих. При СДВГ человек может ставить много целей, но не доводить дела до конца либо выполнять их некачественно, пояснила логопед.

Ранее биофизик Полина Белозерова заявила, что у детей недосып может быть связан с СДВГ или нарушениями дыхания. Кроме того, к проблемам со сном может привести неправильный прикус.

