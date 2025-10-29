Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 14:19

Биофизик назвала неординарные причины проблем со сном

Биофизик Белозерова: храп и скрежет зубов могут провоцировать проблемы со сном

Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

Храп и скрежет зубов могут стать причинами проблем со сном, рассказала «Радио 1» биофизик, исследователь, автор образовательных проектов о здоровье Полина Белозерова. Она отметила, что причиной перечисленных проблем может быть неправильный прикус.

Если вы видите, что у вас есть скученность и неровность зубов, то это уже звоночек. Так же, если у вас очень сильно зажимаются жевательные мышцы и вы скрипите зубами. Это называется бруксизм. Также важный симптом — боль в шее, — рассказала Белозерова.

Эксперт отметила, что у детей причиной недостатка сна могут быть проблемы с дыханием или синдром дефицита внимания и гиперактивности. По ее словам, в некоторых случаях лучше обращаться к узкопрофильным специалистам.

Ранее врач Вера Сережина рассказала, что во время сна в организме регулируется обмен веществ и выравниваются гормональные колебания. Эти процессы благоприятно влияют на состояние фигуры.

сон
здоровье
зубы
врачи
