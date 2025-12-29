«Их бросало в нищету»: Панкратов-Черный о жизни Алентовой и Меньшова Панкратов-Черный: Алентова и Меньшов иногда жили то в голоде, то в нищете

Советский и российский актер Александр Панкратов-Черный на прощании с народной артисткой России Верой Алентовой вспомнил о трудных временах актрисы и ее супруга, кинорежиссера Владимира Меньшова, когда у них были периоды безработицы и нищеты, сообщает корреспондент NEWS.ru. По его словам, Меньшов годами ждал запуска своих фильмов, не имея работы.

Их бросало обоих и в нищету, и в голод. <...> Володя без работы сидел по несколько лет, ждал запуска своих фильмов. И Господь вознаграждал за их терпение, за их ожидания, — заявил он.

Актер подчеркнул, что Алентова была опорой для режиссера, а их вера в искусство помогала пережить трудности. По его словам, будучи депутатом, Алентова тяжело переживала, что смогла помочь с жильем лишь нескольким людям, и считала, что добром нужно делиться.

Ранее художественный руководитель театра Писарев зачитал на прощании с Алентовой телеграмму от президента России Владимира Путина . Глава государства назвал актрису замечательной и талантливой актрисой, а также выразил соболезнования в связи с ее уходом.