Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 13:13

«Их бросало в нищету»: Панкратов-Черный о жизни Алентовой и Меньшова

Панкратов-Черный: Алентова и Меньшов иногда жили то в голоде, то в нищете

Актер Александр Панкратов-Черный на церемонии прощания с народной артисткой России Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина Актер Александр Панкратов-Черный на церемонии прощания с народной артисткой России Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Советский и российский актер Александр Панкратов-Черный на прощании с народной артисткой России Верой Алентовой вспомнил о трудных временах актрисы и ее супруга, кинорежиссера Владимира Меньшова, когда у них были периоды безработицы и нищеты, сообщает корреспондент NEWS.ru. По его словам, Меньшов годами ждал запуска своих фильмов, не имея работы.

Их бросало обоих и в нищету, и в голод. <...> Володя без работы сидел по несколько лет, ждал запуска своих фильмов. И Господь вознаграждал за их терпение, за их ожидания, — заявил он.

Актер подчеркнул, что Алентова была опорой для режиссера, а их вера в искусство помогала пережить трудности. По его словам, будучи депутатом, Алентова тяжело переживала, что смогла помочь с жильем лишь нескольким людям, и считала, что добром нужно делиться.

Ранее художественный руководитель театра Писарев зачитал на прощании с Алентовой телеграмму от президента России Владимира Путина . Глава государства назвал актрису замечательной и талантливой актрисой, а также выразил соболезнования в связи с ее уходом.

Вера Алентова
Владимир Меньшов
Александр Панкратов-Черный
актрисы
актеры
жизнь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где именно похоронили Алентову
Пожилого мужчину «обварило» кипятком в ванной
Премьер Польши оценил сроки мирных переговоров по Украине
IT-эксперт ответил, сколько будет стоить разработка игры Call of Duty в РФ
В ФШР отреагировали на поведение Карлсена после поражения от Артемьева
Германия сократила экспорт оружия на Украину почти в семь раз
Корпоративные банкротства в США достигли исторического максимума
Полпредом кабмина в судах вместо Барщевского стал Степанов
Покинувший РФ автопроизводитель решил зарегистрировать два товарных знака
Раскрыто место будущего захоронения Брижит Бардо
Гималайский медведь в Московском зоопарке впервые впал в спячку
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир в преддверии Нового года
В АТОР ответили, как не столкнуться с проблемами при въезде в Таиланд
На Западе заявили, что Путин переиграл Зеленского перед встречей с Трампом
«Не хватило амбиций»: гроссмейстер Шипов о выступлении Артемьева на ЧМ
Песков назвал решение, которым Зеленский может прекратить конфликт
Психиатр назвал главное преимущество Нового года без алкоголя
Российская лазерная система впервые выжгла дрон на рекордном расстоянии
В России «легли» сразу три банка
Подсластители и сахарозаменители: лучшие и худшие, отличия и опасности
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.