РФ разнесла ВСУ вдрызг, шумиха вокруг наследства Алентовой: что дальше

Российская армия наносит точечные удары, от которых сгорают миллиарды долларов западной помощи Киеву, Москву накроют экстремальные январские морозы, в деле о наследстве актрисы Веры Алентовой могут появиться неожиданные участники — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Точечные удары по логистике: как ВСУ лишились натовских запасов

Прошедшая ударная кампания ВС РФ отметилась прилетами в минимум восьми регионах — применялись различные средства поражения по ряду объектов военного назначения.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Николаевской области один из ударов пришелся в район Варваровки, в направлении штаба в/ч 3046 МВД Украины и прилегающих промышленных площадок, другой — по району бывшей военной части, где работал ЗРК IRIS-T.

Прилеты по Чернигову укладываются в прежнюю логику — регион давно используется как зона накопления малых мобильных подразделений ВСУ, включая группы, которые предпринимали попытки действовать в формате ДРГ вблизи российской границы, уточнил координатор.

«Сумы стали одним из самых нагруженных регионов за сутки. Зафиксированы удары по ангарам с механизированной колонной, последующие атаки FPV-дронов и повторные удары с доразведкой. <...> Район постепенно утрачивает функцию безопасной тыловой зоны для переброски сил», — написал Лебедев в Telegram-канале.

Работа расчета FPV-дронов в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Как отметил подпольщик, Харьков и пригороды подвергались ударам на протяжении всего дня; ключевым эпизодом стало поражение ТЭЦ-5 в Песочине с последующим баллистическим воздействием и корректировкой БПЛА; отмечены удары в районе Изюмского оптико-механического завода.

По сведениям источников, еще в одном регионе ВС РФ «попали в яблочко»: пылал порт под Одессой. Контейнеры НАТО взлетели на воздух, добавили инсайдеры.

«Прилет в порт Черноморска с мощной детонацией и разлетом контейнеров — один из самых показательных ударов за период. Подтверждено использование портовой инфраструктуры для хранения и обработки военных или двойных грузов. Любая концентрация в портах теперь автоматически становится целью», — заявил Лебедев.

До этого инсайдеры писали, что Москва выдвинула Киеву ультиматум — если ВСУ продолжат попытки атаковать нефтегазовые объекты РФ, то будет нанесен мощнейший удар и первым под раздачу попадет Киев.

«[В случае отказа или затягивания процесса Украиной] <...> по оценкам военных, может быть уничтожено до 90% инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность города. В условиях морозов до –20 градусов это неизбежно приведет к гуманитарной катастрофе», — утверждает Telegram-канал INSIDER-T.

Украинские инсайдеры в свою очередь сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский не намерен ни при каких обстоятельствах останавливать удары. Значит, обратный отсчет пошел — до сокрушительной атаки ВС РФ осталось немного, считают аналитики.

Владимир Зеленский Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Экстремальные морозы на подходе: что ждет москвичей

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что 24 января в Москве столбики термометров в ночные часы могут опускаться до –25–30 градусов. По его словам, это связано с вторжением холодных воздушных масс с севера. При этом он спрогнозировал высокое атмосферное давление в конце следующей недели.

«В пятницу вечером и в ночь на субботу возможно резкое похолодание в связи с вторжением морозного воздуха с севера. В этот период могут ударить морозы до минус 18–23 градусов, а под утро 24 января — местами в Подмосковье до минус 25–30 градусов и ниже. До конца рабочей недели ожидается рост атмосферного давления», — заявил он.

Эксперт отметил, что дневные температуры в Московском регионе будут немного выше и составят от –17 до –22 градусов. При этом, по словам синоптика, осадков в выходные не ожидается: прогнозируется переменная облачность, днем временами будет светить солнце.

Наследство Алентовой: может ли появиться новый претендент?

Стало известно, что дело о наследстве Алентовой открыли, когда не прошло и 40 дней после похорон, на интернет-форумах стали обсуждать, почему дочь актрисы, ведущая Юлия Меньшова, так спешит.

В списке недвижимости, принадлежавшей покойной, значится квартира в центре Москвы. Ее рыночная стоимость оценивается в 120 млн рублей. Артистка жила там вместе с мужем — режиссером Владимиром Меньшовым. После его смерти «наследственная доля» в квартире перешла к их дочери.

Актриса Юлия Меньшова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Также в списке наследства значится загородный дом в Подмосковье. Его в 2021 году после смерти Меньшова мать и дочь разделили его в равных долях. Кроме того, в собственности Алентовой было два автомобиля, совокупная стоимость которых составляет 2–2,5 млн рублей.

На церемонии прощания с матерью Меньшова сообщила, что та заранее подготовила близких — как в моральном смысле, так и в бытовом.

«Мы с мамой очень часто обсуждали, буквально в последние годы она мне говорила: „Когда я уйду, имей в виду, это лежит здесь, это тут, не забудь, что это здесь“. Она мне давала какие-то указания, что мне делать, когда она уйдет», — рассказала ведущая.

Звезда фильма «Москва слезам не верит» писала в книге «Все случайно», что в молодости Меньшов уходил из семьи к актрисе Людмиле Туевой и прожил с ней четыре года. По информации СМИ, когда Меньшов вернулся к Алентовой, Людмила узнала о своей беременности. Однако режиссеру ничего об этом не сказала.

В 2017 году Меньшов принял участие в программе «Судьба человека», ведущий передачи Борис Корчевников спросил его о сыне.

«Оставьте, ну… Нет у меня сына Александра, и правда, не стоит даже… Это какая-то ерунда, поверьте», — отмахнулся режиссер.

Режиссер Владимир Меньшов и его супруга, актриса Вера Алентова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Корчевников все же попытался добиться ответа у режиссера, пояснив, что иначе его слова могут быть неправильно истолкованы. В шутку отметив, что в прессе могут написать «Владимир Меньшов скрывает настоящее имя внебрачного сына».

«От сына не отказываюсь, но его зовут не Александр, а Николай», — парировал он.

Адвокат Майя Шевцова отметила, что гипотетический «внебрачный ребенок Меньшова» мог бы претендовать только на долю покойного отца, да и то лишь после выполнения перечня юридических процедур.

«[Возможные] внебрачные дети могут претендовать на наследство только при условии установления отцовства в законном порядке <...>. Даже в этом случае могут претендовать только на наследственную массу Меньшова, а не на все совместно нажитое имущество супругов», — сказала Шевцова.

