17 января 2026 в 14:02

Стихи от Урганта, Хабенский, Эрнст: как прошло прощание с Золотовицким

Церемония пощания с заслуженным артистом России Игорем Золотовицким
В МХТ им. А. П. Чехова прошло прощание с заслуженным артистом России Игорем Золотовицким. Кто был на церемонии, что о Золотовицком сказали актер Константин Хабенский, глава Первого канала Константин Эрнст и другие коллеги?

Как прошло прощание с Золотовицким

Гражданская панихида началась в 10:00 мск. Проститься с Золотовицким пришли многие деятели культуры. Художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский рассказал, что его коллега обладал редким объединять людей вокруг себя. Артист признался, что ему сложно привыкать к слову «был» по отношению к Золотовицкому, которого он назвал своим старшим товарищем и наставником.

«Он за считанные даже не минуты, за считанные секунды, умел снять барьер, возрастной, социальный, статусный, какой угодно. И люди, которые находились рядом с ним, начинали просто разговаривать. Начинался нормальный, человеческий, с юмором разговор. Это, конечно же, редкий дар», — сказал он.

О хороших отношениях Золотовицкого с людьми сообщил и ректор ВГИКа Владимир Малышев.

«По-моему, у него со всеми человеческие отношения [были], и мы всегда и пошутим. И не было ни одного вопроса, чтоб мы не могли решить. Так вот на полушутке и пожелания друг другу добра. И вот просто очень светлые воспоминания остались», — отметил он.

Актер Владислав Ветров добавил, что быть хорошим человеком — это профессия.

«А быть таким большим, хорошим человеком, как Игорь Яковлевич, это, наверное, призвание», — подчеркнул он.

Драматург и режиссер Евгений Гришковец обратил внимание, что бывший ректор Школы-студии МХАТ до последнего дня мужественно переносил тяжелую болезнь. По его словам, в последнее время Золотовицкий был «очень похудевший, в парике, но был полон сил на сцене».

Константин Эрнст на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве

«Он был сугубо театральным артистом. У него не так много киноролей, но те, кто видел его на сцене хотя бы раз, это для людей было чудо, которое никогда не забудут. Это чудо русского театра», — сказал Гришковец.

Глава Первого канала Константин Эрнст на прощании с Золотовицким признался, что не успел рассказать ему о том, как он его любит.

«Всегда не хватает времени сказать человеку про него, про то, как ты его любишь. И я, Игореш, не успел тебе сказать про то, как я тебя люблю. Я не успел», — заявил Эрнст.

Он также вспомнил, что именно Золотовицкий 30 лет назад стал лицом легендарного «Русского проекта». В одном из роликов актер произнес фразу «Дима, помаши маме ручкой», которая стала народной.

На церемонию пришел телеведущий Иван Ургант с супругой Натальей Кикнадзе. Шоумен подошел к вдове Золотовицкого, встал на колени и поцеловал ее руки.

Ургант сообщил, что Золотовицкий излучал доброту и никогда никого не обижал. Он также рассказал, что покойный любил стихотворение Агнии Барто «Подари, подари».

«Он очень любил поэзию, одним из любимых его стихотворений было: „Игорек, Игорек, подари мне пузырек, ты же мой товарищ, пузырек, подаришь?“ И вы знаете, я вот сегодня про себя его проговаривал, вдруг понял очень важную вещь, что слово товарищ — это самое важное слово в этом стихотворении. Мы были товарищами», — заключил он.

Сын Золотовицкого Александр раскрыл, какими были последние слова отца перед смертью: актер поднял большой палец вверх и сказал «во!». Это было перед тем, как Игоря Яковлевича должны были увезти в реанимацию.

Церемония прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова
Церемония прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова
Церемония прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Режиссер Евгений Гришковец на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Режиссер Евгений Гришковец на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова
Церемония прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ректор ВГИКа Владимир Малышев на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Ректор ВГИКа Владимир Малышев на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вдова Игоря Золотовицкого актриса Вера Харыбина с сыном, актером Алексеем Золотовицким, и режиссер Евгений Гришковец (слева направо) на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Вдова Игоря Золотовицкого актриса Вера Харыбина с сыном, актером Алексеем Золотовицким, и режиссер Евгений Гришковец (слева направо) на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Константин Хабенский на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Константин Хабенский на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Игорь Верник на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Игорь Верник на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вячеслав Невинный (младший) на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Вячеслав Невинный (младший) на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Михаил Ширвиндт на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Михаил Ширвиндт на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Авангард Леонтьев на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Авангард Леонтьев на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мария Зудина на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Мария Зудина на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Иван Ургант на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Иван Ургант на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Леонид Ярмольник на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Леонид Ярмольник на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова
Церемония прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Николай Цискаридзе на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Николай Цискаридзе на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вдова Игоря Золотовицкого актриса Вера Харыбина с сыном Александром Золотовицким и Иван Ургант на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Вдова Игоря Золотовицкого актриса Вера Харыбина с сыном Александром Золотовицким и Иван Ургант на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Иван Ургант на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Иван Ургант на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Бывший директор Большого театра (в 2013-2023 годах) Владимир Урин на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Бывший директор Большого театра (в 2013-2023 годах) Владимир Урин на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Режиссер Евгений Гришковец на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Режиссер Евгений Гришковец на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Марина Брусникина на церемонии прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова
Марина Брусникина на церемонии прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова
Церемония прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Михаил Швыдкой на церемонии прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова
Михаил Швыдкой на церемонии прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова
Церемония прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Журналист, фотограф Юрий Рост на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Журналист, фотограф Юрий Рост на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Константин Эрнст на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Константин Эрнст на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Евгений Миронов на церемонии прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова
Евгений Миронов на церемонии прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова
Церемония прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Константин Эрнст, Константин Хабенский на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Константин Эрнст, Константин Хабенский на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Владимир Машков на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Владимир Машков на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ирина Апексимова на церемонии прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова
Ирина Апексимова на церемонии прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова
Церемония прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Сыновья Игоря Золотовицкого, режиссер Александр Золотовицкий (слева) и актер Алексей Золотовицкий на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Сыновья Игоря Золотовицкого, режиссер Александр Золотовицкий (слева) и актер Алексей Золотовицкий на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

«Пришел реаниматолог и спросил: „Игорь Яковлевич, как вы себя чувствуете?“, и тут папа, выйдя из сна, посмотрел на него очень сосредоточенно — вы все знаете этот его взгляд — и сказал „во!“ Это была его последняя реакция, он ушел вот так! Таков его последний урок, который он дал нам всем», — рассказал Александр, повторив жест отца.

В последний путь Золотовицкого проводили продолжительными аплодисментами — они не смолкали 15 минут, передает корреспондент NEWS.ru. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Из-за чего умер Золотовицкий

Золотовицкого не стало 14 января. 64‑летний артист ушел из жизни после долгой борьбы с раком желудка. О серьезном диагнозе знали лишь самые близкие люди.

NEWS.ru писал, что 10 января Золотовицкий был госпитализирован на фоне обострения онкологического заболевания.

«Игорь Золотовицкий поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ — после курсов химиотерапии ему резко стало хуже. Сердце телеведущего остановилось сегодня в девять утра — врачи пытались реанимировать Игоря Яковлевича в течение получаса, но безуспешно. Золотовицкий страдал от рака желудка, диагноз ему поставили в прошлом году. В конце декабря он три раза попадал в больницу», — говорится в сообщении.

Фиктивный брак, рак желудка, позиция по СВО: как жил Игорь Золотовицкий

