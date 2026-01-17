Стихи от Урганта, Хабенский, Эрнст: как прошло прощание с Золотовицким

В МХТ им. А. П. Чехова прошло прощание с заслуженным артистом России Игорем Золотовицким. Кто был на церемонии, что о Золотовицком сказали актер Константин Хабенский, глава Первого канала Константин Эрнст и другие коллеги?

Гражданская панихида началась в 10:00 мск. Проститься с Золотовицким пришли многие деятели культуры. Художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский рассказал, что его коллега обладал редким объединять людей вокруг себя. Артист признался, что ему сложно привыкать к слову «был» по отношению к Золотовицкому, которого он назвал своим старшим товарищем и наставником.

«Он за считанные даже не минуты, за считанные секунды, умел снять барьер, возрастной, социальный, статусный, какой угодно. И люди, которые находились рядом с ним, начинали просто разговаривать. Начинался нормальный, человеческий, с юмором разговор. Это, конечно же, редкий дар», — сказал он.

О хороших отношениях Золотовицкого с людьми сообщил и ректор ВГИКа Владимир Малышев.

«По-моему, у него со всеми человеческие отношения [были], и мы всегда и пошутим. И не было ни одного вопроса, чтоб мы не могли решить. Так вот на полушутке и пожелания друг другу добра. И вот просто очень светлые воспоминания остались», — отметил он.

Актер Владислав Ветров добавил, что быть хорошим человеком — это профессия.

«А быть таким большим, хорошим человеком, как Игорь Яковлевич, это, наверное, призвание», — подчеркнул он.

Драматург и режиссер Евгений Гришковец обратил внимание, что бывший ректор Школы-студии МХАТ до последнего дня мужественно переносил тяжелую болезнь. По его словам, в последнее время Золотовицкий был «очень похудевший, в парике, но был полон сил на сцене».

Константин Эрнст на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве

«Он был сугубо театральным артистом. У него не так много киноролей, но те, кто видел его на сцене хотя бы раз, это для людей было чудо, которое никогда не забудут. Это чудо русского театра», — сказал Гришковец.

Глава Первого канала Константин Эрнст на прощании с Золотовицким признался, что не успел рассказать ему о том, как он его любит.

«Всегда не хватает времени сказать человеку про него, про то, как ты его любишь. И я, Игореш, не успел тебе сказать про то, как я тебя люблю. Я не успел», — заявил Эрнст.

Он также вспомнил, что именно Золотовицкий 30 лет назад стал лицом легендарного «Русского проекта». В одном из роликов актер произнес фразу «Дима, помаши маме ручкой», которая стала народной.

На церемонию пришел телеведущий Иван Ургант с супругой Натальей Кикнадзе. Шоумен подошел к вдове Золотовицкого, встал на колени и поцеловал ее руки.

Ургант сообщил, что Золотовицкий излучал доброту и никогда никого не обижал. Он также рассказал, что покойный любил стихотворение Агнии Барто «Подари, подари».

«Он очень любил поэзию, одним из любимых его стихотворений было: „Игорек, Игорек, подари мне пузырек, ты же мой товарищ, пузырек, подаришь?“ И вы знаете, я вот сегодня про себя его проговаривал, вдруг понял очень важную вещь, что слово товарищ — это самое важное слово в этом стихотворении. Мы были товарищами», — заключил он.

Сын Золотовицкого Александр раскрыл, какими были последние слова отца перед смертью: актер поднял большой палец вверх и сказал «во!». Это было перед тем, как Игоря Яковлевича должны были увезти в реанимацию.

«Пришел реаниматолог и спросил: „Игорь Яковлевич, как вы себя чувствуете?“, и тут папа, выйдя из сна, посмотрел на него очень сосредоточенно — вы все знаете этот его взгляд — и сказал „во!“ Это была его последняя реакция, он ушел вот так! Таков его последний урок, который он дал нам всем», — рассказал Александр, повторив жест отца.

В последний путь Золотовицкого проводили продолжительными аплодисментами — они не смолкали 15 минут, передает корреспондент NEWS.ru. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Из-за чего умер Золотовицкий

Золотовицкого не стало 14 января. 64‑летний артист ушел из жизни после долгой борьбы с раком желудка. О серьезном диагнозе знали лишь самые близкие люди.

NEWS.ru писал, что 10 января Золотовицкий был госпитализирован на фоне обострения онкологического заболевания.

«Игорь Золотовицкий поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ — после курсов химиотерапии ему резко стало хуже. Сердце телеведущего остановилось сегодня в девять утра — врачи пытались реанимировать Игоря Яковлевича в течение получаса, но безуспешно. Золотовицкий страдал от рака желудка, диагноз ему поставили в прошлом году. В конце декабря он три раза попадал в больницу», — говорится в сообщении.

