17 января 2026 в 10:41

«Человеческие отношения»: Малышев поделился воспоминаниями о Золотовицком

Ректор ВГИК Малышев: у Золотовицкого со всеми были человеческие отношения

Ректор ВГИК Владимир Малышев на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве Ректор ВГИК Владимир Малышев на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
У ректора Школы-студии МХАТ заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого со всеми были человеческие отношения, заявил ректор ВГИКа Владимир Малышев. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, с покойным артистом было легко решать любые вопросы. Сегодня, 17 января, в МХТ им. А. П. Чехова проходит церемония прощания с Золотовицким.

По-моему, у него со всеми человеческие отношения [были], и мы всегда и пошутим. И не было ни одного вопроса, чтоб мы не могли решить. Так вот на полушутке и пожелания друг другу добра. И вот просто очень светлые воспоминания остались, — рассказал он.

Ранее актриса Ольга Воронина заявила, что Золотовицкий до последнего старался держаться и делать вид, что ничего не произошло. Она рассказала, что их последняя встреча произошла полгода назад на сборе труппы. По воспоминаниям актрисы, коллеги уже тогда заподозрили неладное.

До этого драматург и режиссер Евгений Гришковец назвал Золотовицкого настоящим чудом русского театра. По его мнению, мастерство покойного ректора невозможно втиснуть в стандартные определения актерских школ.

