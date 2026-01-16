«Меня потрясло»: Воронина о последней встрече с покойным Золотовицким Воронина: Золотовицкий не показывал зрителям и коллегам, что с ним что-то не так

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий до последнего старался держаться и делать вид, что ничего не произошло, заявила в беседе с VOICE актриса Ольга Воронина. Собеседница рассказала, что их последняя встреча произошла полгода назад на сборе труппы. По воспоминаниям актрисы, коллеги уже тогда заподозрили неладное.

Мы поняли, что случилось это. А он улыбается, будто совсем ничего не произошло. Дарит воздушные поцелуи и шутит. Он изо всех сил старался показать, что все в порядке. Меня потрясло, что его это могло коснуться. Однако была надежда, что всё обойдется, потому что он всемогущий. Он так улыбался, он изнутри транслировал, что все в порядке, — вспомнила она.

Ранее тележурналист Вадим Верник заявил, что покойный ректор Школы-студии МХАТ был бойцом по натуре и не хотел, чтобы окружающие видели его слабости. По его словам, Золотовицкий помогал огромному количеству людей, но «себя спасти не смог». Также он назвал заслуженного артиста России великодушным и светлым человеком.

До этого певица Лолита Милявская, дружившая с Золотовицким более 30 лет, призналась, что была потрясена известием о его смерти. Певица вспомнила о забавных случаях в их совместной работе. Она также рассказала, что они записали друг друга в телефонах под забавными именами — «Мосгаз» и «Качалова».