Лолита призналась, что не может прийти в себя после смерти Золотовицкого

Певица Лолита Милявская, дружившая с ректором Школы-студии МХАТ актером Игорем Золотовицким более 30 лет, призналась, что была потрясена известием о его смерти. В разговоре с VOICE артистка рассказала, что не может прийти в себя. Исполнительница хита «Раневская» также поделилась, что даже завидовала его жене Вере Харыбиной из-за заботы, которую он к ней проявлял.

Я ровно две минуты назад об этом узнала и еще не пришла в себя. Я не могу представить, что Игорь мог уйти. Я никогда не видела его не смеющимся, не радостным, не преданным жене и не преданным профессии. Это был замечательный партнер, — сказала она.

Певица вспомнила и о забавных случаях в их совместной работе. Она рассказала, что они записали друг друга в телефонах под забавными именами — «Мосгаз» и «Качалова», — которые стали отражением их теплых и искренних отношений.

Когда мы снимались в сериале «Актрисы», между дублями получалось так, что ему звонила жена, и он все решал какую-то проблему с газом, рассказывал ей, какую кнопку нажать, куда-то звонил, и это была бесконечная забота о ней. И я в момент между дублями сидела и думала: «Как же повезло его жене!», — призналась артистка.

Ранее театральный критик Марина Райкина отметила в разговоре с NEWS.ru, что Золотовицкий был «человеком-праздником», он любил жизнь во всех ее проявлениях, поэтому его так любили студенты. Она добавила, что большую роль в характере актера сыграло то, что он родился и вырос в солнечном Узбекистане.