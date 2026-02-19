Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 12:09

Лолита рассказала, планирует ли бросать курить

Лолита призналась, что не может резко бросить курить

Лолита Милявская Лолита Милявская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица Лолита Милявская призналась, что не может резко бросить курить, сообщает KP.RU. Звезда рассказала, что из-за пагубной привычки к ней вернулись панические атаки.

Пока я в процессе. Врачи мне сказали: «Хотя бы для начала сократи!» Так что постепенно бросаю, не резко. Параллельно делаю дыхательные упражнения. Очень хочу бросить, но не хватает силы воли. Но я уже к этому близка, потому что очень неудобно все время жить с повышенным давлением и с ощущением «а вдруг тебя накроет». Мы, курильщики, все равно зависимые люди, — рассказала Лолита.

Артистка отметила, что давно попрощалась с обычными сигаретами и перешла на электронные, однако они лишь добавили проблем со здоровьем. По ее словам, они вызывают у курильщиков спазмы сосудов.

Ранее Лолита рассказала, что ее стала беспокоить тревожность, поэтому ей пришлось обращаться к психиатру. По словам знаменитости, врач выписал таблетки, которые помогают бороться с приступами тревоги.

курение
Лолита
здоровье
планы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тренер развеял популярный миф о блинах
В Госдуме высказались о желании Армении заменить Россию в управлении ж/д
Усольцевым отправляли послания с помощью БПЛА
RT провел двухдневный образовательный форум
В США нашли способ справиться с цензурой в Европе
Песков высказался о позиции Мединского по переговорам в Женеве
Почему не работает WhatsApp 19 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют
Песков объяснил, когда Кремль озвучит дату новых переговоров по Украине
Песков успокоил мир словами о плановых учениях с Ираном
«Задира, живущий по понятиям»: подросток устроил поножовщину из-за игры?
ВСУ потеряли за сутки более 300 дронов в попытках атаковать Россию
В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков прояснил ситуацию с местом следующих переговоров по Украине
Педиатр ответила, от чего зависит продолжительность жизни
В МВД раскрыли число предотвращенных нападений в школах России
Юрист дал совет, как вернуть деньги за бесполезные курсы
ВСУ потеряли более 1 тыс. военных в зоне СВО за сутки
Россияне получат больше возможностей для путешествий в Европу
Появилось видео с последствиями сильнейшего за зиму снегопада в Москве
Стало известно о грядущей проверке фитнес-клубов по всей России
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.