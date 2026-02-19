Лолита рассказала, планирует ли бросать курить

Певица Лолита Милявская призналась, что не может резко бросить курить, сообщает KP.RU. Звезда рассказала, что из-за пагубной привычки к ней вернулись панические атаки.

Пока я в процессе. Врачи мне сказали: «Хотя бы для начала сократи!» Так что постепенно бросаю, не резко. Параллельно делаю дыхательные упражнения. Очень хочу бросить, но не хватает силы воли. Но я уже к этому близка, потому что очень неудобно все время жить с повышенным давлением и с ощущением «а вдруг тебя накроет». Мы, курильщики, все равно зависимые люди, — рассказала Лолита.

Артистка отметила, что давно попрощалась с обычными сигаретами и перешла на электронные, однако они лишь добавили проблем со здоровьем. По ее словам, они вызывают у курильщиков спазмы сосудов.

Ранее Лолита рассказала, что ее стала беспокоить тревожность, поэтому ей пришлось обращаться к психиатру. По словам знаменитости, врач выписал таблетки, которые помогают бороться с приступами тревоги.