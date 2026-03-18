Что известно о ключевом повороте в поисках пропавших в Твери детей Пропавшие в Твери брат и сестра нашлись благодаря свидетельству очевидцев

Ключевым поворотом в поисках пропавших в Твери брата и сестры стало свидетельство очевидцев из Санкт-Петербурга, сообщается на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Тверской области в соцсети «ВКонтакте». По словам волонтеров, подключение местного подразделения позволило быстро определить местонахождение детей.

Ориентировки — наше все. И как раз с опроса с такими ориентировками одна из наших групп приносит свидетельство. И почти сразу приходит еще одно, ключевое свидетельство <...> из Санкт-Петербурга! Наших детей видели там! — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что пропавшие в Твери брат и сестра находятся с матерью в Ленобласти. Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК России по региону, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Также сообщалось, что в Звенигороде нашли тело третьего пропавшего ребенка. Как передает пресс-служба МЧС России, водолазы подняли его на поверхность. До этого сообщалось, что спасатели создавали на Москве-реке искусственную волну для более эффективного поиска.