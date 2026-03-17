В Звенигороде нашли тело третьего пропавшего ребенка, передает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, водолазы подняли его на поверхность. До этого сообщалось, что спасатели создали на Москве-реке искусственную волну, чтобы найти тело девочки.

Ранее в Звенигороде прошли церемонии прощания с утонувшими в Москве-реке мальчиками Богданом и Иваном. Трое школьников пропали 7 марта. Тело одного из мальчиков обнаружили в 800 метрах от места падения спустя пять дней. На следующий день водолазы нашли тело второго школьника.

В Твери также возбудили уголовное дело после исчезновения двоих малолетних детей. По данным регионального СУ СК России, пропали брат и сестра — девочка Катя 2012 года рождения и мальчик Артем 2016 года рождения. В ведомстве отметили, что о пропаже детей им сообщили накануне, 16 марта. Поисковики-волонтеры, оперативные службы и неравнодушные граждане проводят масштабную поисковую операцию.