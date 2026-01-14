Атака США на Венесуэлу
Критик Райкина высказалась об уникальном качестве Игоря Золотовицкого

Критик Райкина назвала ценным качеством Золотовицкого умение создавать радость

Игорь Золотовицкий во время сбора труппы МХТ им. Чехова, 2023 год Игорь Золотовицкий во время сбора труппы МХТ им. Чехова, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ректор Школы-студии МХАТ актер Игорь Золотовицкий был «человеком-праздником», он любил жизнь во всех ее проявлениях, поэтому его так любили студенты, сказала NEWS.ru театральный критик Марина Райкина. Она добавила, что большую роль в характере актера сыграло то, что он родился и вырос в солнечном Узбекистане.

Он по природе человек-праздник, а люди не тянутся к грустным, одиноким и депрессивным, пусть даже гениальным. Они тянутся к радости, потому что ее не так много в жизни. И он умел эту радость создать, потому что родился на востоке, в Узбекистане, — сказала Райкина.

Критик добавила, что в крови Золотовицкого было «много солнца», он любил жизнь во всех ее проявлениях, и это сказывалась на всем, даже на гастрономических привычках.

Как говорил о еде и готовил Игорь — не мог никто. У него был лучший рецепт плова, — поделилась Райкина.

Ранее источник, близкий к окружению Золотовицкого, сообщил, что ректор Школы-студии МХАТ скончался из-за онкологического заболевания. Звезда фильма «Курьер» умер в 64 года.

