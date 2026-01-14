Критик Райкина высказалась об уникальном качестве Игоря Золотовицкого

Ректор Школы-студии МХАТ актер Игорь Золотовицкий был «человеком-праздником», он любил жизнь во всех ее проявлениях, поэтому его так любили студенты, сказала NEWS.ru театральный критик Марина Райкина. Она добавила, что большую роль в характере актера сыграло то, что он родился и вырос в солнечном Узбекистане.

Он по природе человек-праздник, а люди не тянутся к грустным, одиноким и депрессивным, пусть даже гениальным. Они тянутся к радости, потому что ее не так много в жизни. И он умел эту радость создать, потому что родился на востоке, в Узбекистане, — сказала Райкина.

Критик добавила, что в крови Золотовицкого было «много солнца», он любил жизнь во всех ее проявлениях, и это сказывалась на всем, даже на гастрономических привычках.

Как говорил о еде и готовил Игорь — не мог никто. У него был лучший рецепт плова, — поделилась Райкина.

Ранее источник, близкий к окружению Золотовицкого, сообщил, что ректор Школы-студии МХАТ скончался из-за онкологического заболевания. Звезда фильма «Курьер» умер в 64 года.