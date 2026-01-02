Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 19:51

Не нужен подарок? Как передарить, зачем это делать и как поступают в мире

Не нужен подарок? Как передарить, зачем это делать и как поступают в мире Не нужен подарок? Как передарить, зачем это делать и как поступают в мире Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Передаривание подарков — тема частых размышлений в преддверии праздников. Есть известная поговорка: дареному коню в зубы не смотрят, которая учит радоваться любому презенту. Но иногда радоваться сложно: ведь даже лучший подарок может оказаться ненужным, дублирующим или просто не вашим. Благодарить дарителя — правило хорошего тона, но испытывать радость от каждого сувенира не обязательно.

Традиция передаривать ненужные подарки распространена во многих странах. Например, в США существует практика regifting: люди спокойно обмениваются презентами, если считают, что тому найдется лучший хозяин. В Индии и Китае тоже не редкость обмен подарками, особенно в кругу большой семьи. В Европе — особенно в Великобритании и Германии — передаривание воспринимается вполне нормально, если презент новенький и в хорошем состоянии.

Как передарить ненужные подарки, чтобы не испытывать стыд и дискомфорт? Во-первых, убедитесь, что вещь — новая, не вскрытая и ее действительно оценит другой человек. Во-вторых, подумайте о пользе: если подарок явно нужен другому и точно его порадует, это уже забота, а не формальность. Не стоит испытывать муки совести — главное, проявить уважение к новому получателю и не передавать презент, если он имеет личную символику. Для идеального передаривания подарка можно сопроводить его запиской с пожеланием или объяснением, откуда он взялся, если ситуация располагает к откровенности.

Передаривание ненужных подарков — это способ сделать добро и избавиться от лишнего. Практика не считается дурным тоном во многих культурах, если подходить к процессу честно и без обмана. Если вы задумались, как передарить ненужные подарки, то главное — помните о правилах вежливости и искренне радуйтесь тому, что подарок нашел новый дом.

Ранее мы рассказывали вам о том, как не попасть на удочку мошенников за букет цветов.

подарки
новогодние подарки
советы
радость
традиции
счастье
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер актер из сериала «Доктор Живаго»
Мечты о детях, сравнения с Борисовым, театр: как живет актер Юрий Гаас
Минобороны России опровергло сообщения о бомбардировке Харькова
Раскрыто, кем оказалась одна из жертв теракта ВСУ в Хорлах
Россиянин вылетел из такси с собакой на полном ходу и попал на видео
В Колорадо впервые с 1999 года произошло уникальное убийство
Подруга погибшей при ударе в Хорлах девушки раскрыла, какой она была
«Ждуны» в атаке под Херсоном, Modern Talking — за Путина: что будет дальше
Мужчина похитил меч со статуи национальной героини Франции
Сальдо раскрыл, когда будут опознаны все тела жертв теракта в Хорлах
Не нужен подарок? Как передарить, зачем это делать и как поступают в мире
В Китае разбогатевшего чиновника приговорили к смертной казни
Осужденному на пожизненный срок убийце заплатили за депрессию в тюрьме
Тайная семья, слова об эмиграции, новые фильмы: как живет Максим Аверин
Новогодний отдых для россиянина на курорте обернулся кошмаром
Увеличилось число жертв после кровавой атаки ВСУ
Студентка погибла при ударе ВСУ по кафе в Хорлах
Трое детей едва выжили в смертельном ДТП в российском регионе
Зеленский объявил о переходе главы Госпогранслужбы на новое место работы
Топ-10 игр для компании взрослых на улице: от городков до крокодила
Дальше
Самое популярное
ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.