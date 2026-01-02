Не нужен подарок? Как передарить, зачем это делать и как поступают в мире

Передаривание подарков — тема частых размышлений в преддверии праздников. Есть известная поговорка: дареному коню в зубы не смотрят, которая учит радоваться любому презенту. Но иногда радоваться сложно: ведь даже лучший подарок может оказаться ненужным, дублирующим или просто не вашим. Благодарить дарителя — правило хорошего тона, но испытывать радость от каждого сувенира не обязательно.

Традиция передаривать ненужные подарки распространена во многих странах. Например, в США существует практика regifting: люди спокойно обмениваются презентами, если считают, что тому найдется лучший хозяин. В Индии и Китае тоже не редкость обмен подарками, особенно в кругу большой семьи. В Европе — особенно в Великобритании и Германии — передаривание воспринимается вполне нормально, если презент новенький и в хорошем состоянии.

Как передарить ненужные подарки, чтобы не испытывать стыд и дискомфорт? Во-первых, убедитесь, что вещь — новая, не вскрытая и ее действительно оценит другой человек. Во-вторых, подумайте о пользе: если подарок явно нужен другому и точно его порадует, это уже забота, а не формальность. Не стоит испытывать муки совести — главное, проявить уважение к новому получателю и не передавать презент, если он имеет личную символику. Для идеального передаривания подарка можно сопроводить его запиской с пожеланием или объяснением, откуда он взялся, если ситуация располагает к откровенности.

Передаривание ненужных подарков — это способ сделать добро и избавиться от лишнего. Практика не считается дурным тоном во многих культурах, если подходить к процессу честно и без обмана. Если вы задумались, как передарить ненужные подарки, то главное — помните о правилах вежливости и искренне радуйтесь тому, что подарок нашел новый дом.

