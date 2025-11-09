Чистые швы — чистая совесть: народные способы избавиться от грязи

Идеально ровные плитки на стенах кухни или ванной радуют глаз, пока не посмотришь внимательнее... Межплиточные швы собирают грязь быстрее, чем пыль на полочке. Как восстановить их первозданную белизну без риска и больших затрат?

Зубная паста обычного типа творит чудеса: наносите ее пальцем на затвердевшие загрязнения, оставляйте ненадолго и стирайте влажной тряпочкой. Легко и удобно! Другой вариант — сделать простое домашнее средство: смешайте чайную ложку соды с несколькими каплями лимонного сока и щепоткой соли. Получившуюся пасту вотрите мягкой щеткой в щели и потрите минуты две-три. Осталось смыть остатки состава водой — готово! Теперь ваша плитка сияет свежей чистотой.

