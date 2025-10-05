Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 16:15

«Не существует проекта»: Фицо о создании «стены дронов»

Фицо: проекта стены дронов в Европе не существует

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «O 5 minút 12» заявил об отсутствии конкретного общеевропейского проекта по созданию так называемой стены дронов. По его словам, на текущий момент ведется лишь экспертная дискуссия о наиболее эффективных методах защиты от беспилотников.

Не существует никакого проекта, никакой «стены дронов», мне нечего комментировать, потому что ничего такого на данный момент не существует. Есть дискуссия экспертного характера о том, что является самым лучшим способом для сбивания дронов, — сказал Фицо.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что совместно изготовленные британско-украинские беспилотники будут интегрированы в общеевропейский проект создания «стены дронов». Данная инициатива направлена на укрепление противовоздушной обороны стран НАТО, пояснил глава ведомства.

До этого стало известно о массовых закупках беспилотников китайской компании DJI в различных областях Украины. Издание уточняет, что на местных интернет-площадках размещены объявления о приобретении аппаратов в любом техническом состоянии, включая поврежденные и уничтоженные. Продавцы гарантируют оперативную экспертизу и справедливую стоимость.

Роберт Фицо
Европа
дроны
стены
