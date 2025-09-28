На Украине массово скупают сломанные китайские беспилотники

Дроны китайской фирмы DJI стали скупать в разных регионах Украины, передает РИА Новости. В материале уточняется, что на украинском сайте объявлений есть запросы на аппараты в любом состоянии, в том числе сгоревшие и сломанные.

Авторы объявлений обещают быструю оценку и честную цену. Объявления размещены с геолокацией в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях, а также части ДНР. Для чего будут использованы неисправные дроны — не уточняется.

Ранее выяснилось, что украинцы распродают на сайте объявлений сухпайки из военной помощи от Эстонии, большинство из них произведено компанией OÜ Kommivabrik. При этом на упаковке виднеется маркировка Центра оборонных инвестиций страны. В меню одного из таких сухпайков входят: плов, хрустящий хлеб с овощами, паштет с ветчиной, семечки подсолнечника, энергетический батончик и зеленый чай. Некоторые продавцы предлагают ассортимент из разных стран НАТО.

Тем временем масштабная утечка персональных данных произошла на Украине. Депутат Верховной рады Александр Федиенко указал, что в Сети появился архив, в котором собрана информация примерно о 20 млн граждан. В базе содержатся номера телефонов, включая контакты известных политиков. Он посоветовал гражданам срочно сменить пароли во всех сервисах, где есть привязка к телефону или электронной почте.