Психолог дала ценный совет одиноким женщинам перед Новым годом

Женщинам не стоит начинать отношения до Нового года в попытке избежать одиночества, поскольку поверхностные связи лишь усиливают внутреннюю пустоту, заявила NEWS.ru психолог Евгения Александрова. По ее словам, корень проблемы лежит в страхе не соответствовать социальным ожиданиям и навязанным стандартам.

Декабрь — месяц витрин с сердечками, романтических фильмов и вопросов из серии «А с кем ты встречаешь Новый год?» Под этой мишурой скрывается тревога и стыд остаться одной в новогоднюю ночь. Главная причина — не реальное одиночество, а страх не соответствовать ожиданиям общества. На этом фоне возникает типичный сценарий вступления в поверхностные отношения. Такие «праздничные союзы» опасны не тем, что они короткие, а тем, что подрывают самоценность женщины. Она предает свои настоящие желания, оправдывает бездействие партнера и привыкает к эмоциональной минималке, — пояснила Александрова.

Она отметила, что выход из этой ловушки заключается в осознанном выборе в пользу самоуважения и наполненной жизни. По ее словам, такой подход в перспективе позволит привлечь зрелых партнеров.

