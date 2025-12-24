Психолог дала ценный совет одиноким женщинам перед Новым годом

Новый год-2026
Психолог Александрова: женщинам не стоит начинать отношения до Нового года

Женщинам не стоит начинать отношения до Нового года в попытке избежать одиночества, поскольку поверхностные связи лишь усиливают внутреннюю пустоту, заявила NEWS.ru психолог Евгения Александрова. По ее словам, корень проблемы лежит в страхе не соответствовать социальным ожиданиям и навязанным стандартам.

Декабрь — месяц витрин с сердечками, романтических фильмов и вопросов из серии «А с кем ты встречаешь Новый год?» Под этой мишурой скрывается тревога и стыд остаться одной в новогоднюю ночь. Главная причина — не реальное одиночество, а страх не соответствовать ожиданиям общества. На этом фоне возникает типичный сценарий вступления в поверхностные отношения. Такие «праздничные союзы» опасны не тем, что они короткие, а тем, что подрывают самоценность женщины. Она предает свои настоящие желания, оправдывает бездействие партнера и привыкает к эмоциональной минималке, — пояснила Александрова.

Она отметила, что выход из этой ловушки заключается в осознанном выборе в пользу самоуважения и наполненной жизни. По ее словам, такой подход в перспективе позволит привлечь зрелых партнеров.

Ранее семейный психотерапевт Татьяна Поддубная заявила, что измена может стать способом привлечь внимание партнера или вызвать его реакцию, когда другие методы общения перестают быть эффективными. По ее словам, неверность иногда помогает сохранить отношения.

