Погода в Москве в четверг, 26 февраля: ждать ли сильной метели и морозов

В Москве и Московской области завтра, 26 февраля, ожидаются небольшие осадки в виде снега в ночные часы, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 26 февраля

В столичном регионе завтра, 26 февраля, днем воздух может прогреться до 0 градусов.

«26 февраля ночью облачно. Ночью местами небольшой снег. Температура в Москве ночью — от −7 до −5 градусов, по области — от −10 до −5 градусов. Ветер северный, 2–7 м/с. Днем преимущественно без осадков. Температура в Москве — от −2 до 0 градусов, по области — от −5 до 0 градусов. Ветер слабый. Гололедица», — говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в четверг в Москве ожидаются небольшие осадки в виде снега.

«В четверг в тылу циклона местами еще возможен небольшой снег, в облаках появятся просветы, под утро — до −4 градусов, в светлое время суток — от −4 до −1 градуса. В пятницу существенные осадки маловероятны, минимальная температура — от −8 до −5 градусов. В субботу снегопады возобновятся, на термометре будет около 0 градусов», — рассказал синоптик.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 26 февраля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 февраля в Северной столице ожидаются заморозки до −16 градусов в ночные часы.

«26 февраля будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Днем снег, местами сильный. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами порывы сильного ветра, метель. Температура воздуха ночью — от −12 до −10 градусов, местами при прояснениях до −15 градусов. Температура днем — от −3 до −1 градуса. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в четверг погоду в регионе будет определять атлантический циклон.

«Но уже днем 26 февраля к нам приходит циклон с Атлантики и приносит снег, даже местами сильный, еще и с метелями, так как начнет усиливаться южный ветер до 10–15 м/с. А дальше начинается погода, которой не обрадуются даже те, кто очень ждет весну. Уже в ночь на 27 февраля осадки из снега перейдут в мокрый снег, затем в дождь, а температура воздуха продолжит повышаться. Ветер сохранится юго-западного направления, но днем будет уже не такой сильный, как накануне, но тоже достаточно свежий, 7–12 м/с», — уточнил метеоролог.

