25 февраля 2026 в 12:15

В Москве врачи спасли школьника, вдохнувшего кулинарную присыпку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Московские врачи из Морозовской детской городской клинической больницы спасли 10-летнего школьника, который вдохнул кондитерскую присыпку, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Ребенка доставили в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию.

Десятилетний мальчик вдохнул кулинарную присыпку для украшения тортов. Это привело к серьезным проблемам с дыханием и сильному воспалительному процессу в легких. Его привезли на скорой в Морозовскую больницу в тяжелом состоянии. Пациента в срочном порядке перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, — говорится в сообщении.

В отделении реанимации и интенсивной терапии врачи провели лечение с применением высокопоточной оксигенотерапии. Медики стабилизировали состояние ребенка и добились восстановления дыхательной функции. После курса терапии школьника выписали домой в удовлетворительном состоянии. Он вернулся к обычному образу жизни и продолжил обучение в школе.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке 12-летнего ребенка экстренно доставили в больницу с кровавой рвотой из-за обострения эрозивного гастрита, которое спровоцировало длительное употребление кока-колы. Врачи пояснили, что при осмотре желудка даже легкое прикосновение эндоскопа к слизистой вызывало мгновенные микрокровоизлияния.

