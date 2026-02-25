Магнитные бури сегодня, 25 февраля: что завтра, боли, пониженное давление

Сегодня, 25 февраля, сильной магнитной бури на Земле не ожидается, рассказали специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 25 и 26 февраля

По данным специалистов ИКИ РАН, сегодня, 25 февраля, геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 21%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойного магнитного поля – 44%», — сообщили эксперты.

По информации сервиса my-calend, сегодня фиксируется магнитная буря силой три балла.

«Сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой три балла. В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки. Во время бури не рекомендуется начинать новые дела, заводить новые знакомства, отправляться в дальние поездки. Людям с пониженным давлением не стоит утром резко подниматься с кровати», — говорится в публикации.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученые ИКИ РАН добавили, что завтра, 26 февраля, возмущений геомагнитного поля Земли не прогнозируется.

Кто страдает от влияния магнитной бури, советы врачей

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко советует в период сильных геомагнитных колебаний отказаться от физических нагрузок и проводить больше времени на свежем воздухе.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее 7–9 часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — сказала медик.

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская в беседе с NEWS.ru заявила, что во время магнитных бурь нарушается весь аппарат кровообращения у людей с определенными патологиями.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — отметила исследователь.

Читайте также:

Удушающее пекло и жара до +35? Погода в Москве в начале июня: чего ждать

Ливневый снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Погода в Москве в среду, 25 февраля: ждать ли сильных осадков и холода