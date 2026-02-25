Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 11:09

Магнитные бури сегодня, 25 февраля: что завтра, боли, пониженное давление

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сегодня, 25 февраля, сильной магнитной бури на Земле не ожидается, рассказали специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 25 и 26 февраля

По данным специалистов ИКИ РАН, сегодня, 25 февраля, геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 21%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойного магнитного поля – 44%», — сообщили эксперты.

По информации сервиса my-calend, сегодня фиксируется магнитная буря силой три балла.

«Сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой три балла. В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки. Во время бури не рекомендуется начинать новые дела, заводить новые знакомства, отправляться в дальние поездки. Людям с пониженным давлением не стоит утром резко подниматься с кровати», — говорится в публикации.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученые ИКИ РАН добавили, что завтра, 26 февраля, возмущений геомагнитного поля Земли не прогнозируется.

Кто страдает от влияния магнитной бури, советы врачей

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко советует в период сильных геомагнитных колебаний отказаться от физических нагрузок и проводить больше времени на свежем воздухе.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее 7–9 часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — сказала медик.

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская в беседе с NEWS.ru заявила, что во время магнитных бурь нарушается весь аппарат кровообращения у людей с определенными патологиями.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — отметила исследователь.

