Погода в Москве в среду, 25 февраля: ждать ли сильных осадков и холода

В Москве и Московской области завтра, 25 февраля, ожидается сильный снег, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на среду?

Какая погода будет в Москве 25 февраля

В Москве завтра, 25 февраля, ожидаются порывы ветра до 10 м/с и умеренный снег.

«25 февраля ночью облачно. Снег. Температура в Москве ночью – от -6 до -4 градусов, по области – от -9 до -4 градусов. Днем небольшой, местами умеренный снег. Температура в Москве – от -3 до -1 градуса, по области – от -5 до 0 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в среду в российской столице выпадет до 5 миллиметров осадков.

«В среду, в зоне циклона, снегопад продолжится, выпадет еще до 5 мм осадков. Ночью – от -6 до -3 градусов, днем – от -3 до 0 градусов. В четверг в тылу циклона местами еще возможен небольшой снег, в облаках появятся просветы, под утро до -4 градусов, в светлое время суток – от -4 до -1 градуса. В пятницу существенные осадки маловероятны, минимальная температура – от -8 до -5 градусов. В субботу снегопады возобновятся, на термометре будет около 0 градусов», — рассказал синоптик.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 25 февраля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 февраля в Санкт-Петербурге ожидаются заморозки до -16 градусов в ночные часы.

«25 февраля переменная облачность. Без существенных осадков. Местами изморозь. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью – от -13 до -11 градусов, местами до -16 градусов. Температура днем – от -5 до -3 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться», — говорится в прогнозе.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в беседе с NEWS.ru рассказал, что в Северной столице в середине недели столбики термометров в дневные часы будут опускаться только до -3 градусов.

«С понедельника до среды в Северной столице дневная температура ожидается в диапазоне от –1 до –3 градусов. В четверг и пятницу от нуля до +2. По ночам с 23 по 26 февраля включительно термометры покажут от –5 до –10 градусов. В ночь на пятницу потеплеет до +2 градусов. В выходные облачно с небольшим мокрым снегом», — уточнил синоптик.

