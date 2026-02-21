Синоптик раскрыл, когда в Санкт-Петербург придет весеннее тепло Синоптик Ильин: температура в Петербурге поднимется до плюсовых значений

На будущей неделе в Санкт-Петербурге столбики термометров поднимутся до положительных отметок, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, при этом ночью может подморозить до –10. Он отметил, что также ожидаются осадки в виде мокрого снега.

С понедельника до среды в Северной столице дневная температура ожидается в диапазоне от –1 до –3 градусов. В четверг и пятницу от нуля до +2. По ночам с 23 по 26 февраля включительно термометры покажут от –5 до –10 градусов. В ночь на пятницу потеплеет до +2. В выходные облачно с небольшим мокрым снегом, — рассказал синоптик.

По его словам, ближе к вечеру 1 марта ожидается похолодание до –3, осадки к этому времени должны прекратиться.

Ветер в течение недели будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, в понедельник — восточный, во вторник и среду — преимущественно северный, в четверг и пятницу — юго-восточный, в выходные — преимущественно западный и северо-западный, — сообщил Ильин.

Ранее синоптик предупредил, что в марте россияне столкнутся с волнами арктического холода. В Москве столбили термометров будут опускаться до –8 градусов. К середине декады в столице потеплеет до +10–12. При этом город накроют сильные дожди.