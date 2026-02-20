Синоптик предупредил о волнах холода в начале марта Синоптик Семенов: в начале марта россиян ждут волны арктического холода

В предстоящем марте россияне столкнутся с волнами арктического холода, рассказал NEWS.ru метеоролог Михаил Семенов. По его словам, в начале месяца зима неоднократно напомнит о себе.

Как ожидается, в начале месяца в российской столице столбики термометров будут опускаться до минус восьми градусов в ночное время. Днем будет фиксироваться нулевая температура, однако явного тепла ждать не стоит. Будет преимущественно облачно, возможен мокрый снег. Фактически до 10 марта погода в центральной России будет напоминать затянувшийся февраль, — пояснил Семенов.

Однако затем, по словам синоптика, наметится перелом. Днем воздух начнет прогреваться до +1-2 градусов, а уже к середине декады в Москве потеплеет до +10-12.

Это означает, что снежный покров начнет стремительно оседать. Однако вместо снега Москву и регионы центральной России накроют довольно сильные дожди. Примерно в середине месяца зима начнет окончательно отступать, — рассказал метеоролог.

Настоящая весенняя погода в Москве и других регионах Центральной России ожидается не раньше второй половины марта, сообщила ранее главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По словам синоптика, существенное количество снега задерживает переход к теплой погоде.