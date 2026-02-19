Москвичам рассказали, когда в столицу придет настоящая весна Синоптик Позднякова: весна придет в Москву не раньше второй половины марта

Настоящая весенняя погода в Москве и других регионах Центральной России ожидается не раньше второй половины марта, сообщила aif.ru главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По словам синоптика, существенное количество снега задерживает переход к теплой погоде.

Дело в том, что, даже если сейчас к нам придет очень теплый воздух, накопилось такое количество снега, что все тепло в первую очередь будет уходить на его таяние, — отметила синоптик.

Позднякова уточнила, что жители центральных регионов страны и столицы начнут ощущать метеорологическую весну только после полного схода сугробов. Синоптик считает, что это случится не раньше марта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с мощным снегопадом в столице крайне сложная. Он отметил, что зима бьет рекорды, но выразил уверенность, что город со всем справится. Мэр добавил, что в Москве может выпасть 70% месячной нормы осадков, все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада.

До этого начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок рассказал, что текущая зима в Москве может оказаться самой снежной за последние 60 лет. По его словам, январь 2026 года уже побил рекорд по обилию осадков за всю историю регулярных наблюдений.