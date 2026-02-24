Магнитные бури сегодня, 24 февраля: что завтра, риск инфаркта, сильные боли

Сегодня, 24 февраля, геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, рассказали специалисты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 24 и 25 февраля

По данным экспертов ИКИ РАН, сегодня, 24 февраля, сильной магнитной бури не прогнозируется.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 36%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойного магнитного поля — 29%», — сообщили эксперты.

По информации сервиса my-calend, сегодня фиксируется магнитная буря силой четыре балла.

«Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури на Земле, которые влияют на самочувствие людей. Наиболее остро их влияние ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины. Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки. Во время бури не рекомендуется начинать новые дела, заводить новые знакомства, отправляться в дальние поездки. Людям с пониженным давлением не стоит утром резко подниматься с кровати», — говорится в публикации.

Специалисты ИКИ РАН добавили, что завтра, 25 февраля, возмущений геомагнитного поля Земли не ожидается.

Какие болезни могут обостриться во время магнитной бури

Терапевт Анна Лупач рекомендует метеозависимым людям в период вспышек на Солнце оставаться дома, спать не меньше восьми часов и пить больше воды. Она уточнила, что чувствительным к природным явлениям гражданам нужно записывать изменения в самочувствии. Также специалист напомнила, что необходимо обращаться к врачу для подбора препаратов первой помощи.

«Еще могут беспокоить повышенная утомляемость, бессонница, общая слабость, раздражительность. Нередко такие симптомы испытывают люди, у которых есть хронические заболевания», — рассказала Лупач.

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что главной ошибкой, которую совершают многие в период магнитных бурь, является ведение нездорового образа жизни.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — отметил врач.

