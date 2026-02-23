Погода в Москве во вторник, 24 февраля: ждать ли потепления и мокрого снега

В Москве и Московской области завтра, 24 февраля, ожидается сильный снег, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на вторник?

Какая погода будет в Москве 24 февраля

В Москве завтра, 24 февраля, ожидаются порывы ветра до 10 м/с и осадки в виде снега.

«24 февраля ночью облачно. Снег, местами сильный. Температура в Москве ночью — от −5 до −3 градусов, по области — от −8 до −3 градусов. Днем температура в Москве — от −2 до 0 градусов, по области — от до −0 градусов до −5 до 0 градусов. Ветер восточный и северо-восточный, 5–10 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что во вторник в российской столице будет стоять пасмурная погода со снегом.

«Во вторник Центральную Россию накроет циклонический вихрь. Станет пасмурно, временами снег. Ветер восточный, 4–9 м/с. Температура воздуха ближайшей ночью — от −7 до −4 градусов. Завтра днем — от −3 до 0 градусов. Показания барометров будут меняться мало и составят 746 мм ртутного столба», — рассказал синоптик.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 24 февраля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 февраля в Санкт-Петербурге ожидаются заморозки до −18 градусов.

«24 февраля будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью и в начале дня местами туман, изморозь. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью — от −13 до −11 градусов, при прояснениях — до −18 градусов. Температура днем — от −6 до −4 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в беседе с NEWS.ru заявил, что в Северной столице в начале недели сильных заморозков в дневные часы не ожидается.

«С понедельника до среды в Северной столице дневная температура ожидается в диапазоне от –1 до –3 градусов. В четверг и пятницу — от нуля до +2. По ночам с 23 по 26 февраля включительно термометры покажут от –5 до –10 градусов. В ночь на пятницу потеплеет до +2. В выходные облачно с небольшим мокрым снегом», — уточнил синоптик.

