Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 13:55

Погода в Москве во вторник, 24 февраля: ждать ли потепления и мокрого снега

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве и Московской области завтра, 24 февраля, ожидается сильный снег, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на вторник?

Какая погода будет в Москве 24 февраля

В Москве завтра, 24 февраля, ожидаются порывы ветра до 10 м/с и осадки в виде снега.

«24 февраля ночью облачно. Снег, местами сильный. Температура в Москве ночью — от −5 до −3 градусов, по области — от −8 до −3 градусов. Днем температура в Москве — от −2 до 0 градусов, по области — от до −0 градусов до −5 до 0 градусов. Ветер восточный и северо-восточный, 5–10 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что во вторник в российской столице будет стоять пасмурная погода со снегом.

«Во вторник Центральную Россию накроет циклонический вихрь. Станет пасмурно, временами снег. Ветер восточный, 4–9 м/с. Температура воздуха ближайшей ночью — от −7 до −4 градусов. Завтра днем — от −3 до 0 градусов. Показания барометров будут меняться мало и составят 746 мм ртутного столба», — рассказал синоптик.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 24 февраля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 февраля в Санкт-Петербурге ожидаются заморозки до −18 градусов.

«24 февраля будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью и в начале дня местами туман, изморозь. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью — от −13 до −11 градусов, при прояснениях — до −18 градусов. Температура днем — от −6 до −4 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в беседе с NEWS.ru заявил, что в Северной столице в начале недели сильных заморозков в дневные часы не ожидается.

«С понедельника до среды в Северной столице дневная температура ожидается в диапазоне от –1 до –3 градусов. В четверг и пятницу — от нуля до +2. По ночам с 23 по 26 февраля включительно термометры покажут от –5 до –10 градусов. В ночь на пятницу потеплеет до +2. В выходные облачно с небольшим мокрым снегом», — уточнил синоптик.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 23 февраля: замедление, разблокировка

Магнитные бури сегодня, 23 февраля: что завтра, проблемы со сном, тошнота

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 23 февраля, фото, видео

погода
новости
Москва
синоптики
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Начальники колоний, судьи и прокурор оказались под санкциями ЕС
В Сочи мощная волна разбила окна ресторана и смыла посетителей
Резкое похудение, рождение дочки, отказ от Голливуда: как живет Софья Зайка
Дворник раскрыл подробности спасения ребенка, выпавшего из окна
В Крыму объяснили страх Зеленского перед 23 Февраля
Глава МИД Китая пристыдил европейских коллег на сессии ООН
«Шантажирует»: военэксперт о словах Зеленского про контрактную армию
Члены коллегии МО возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Евросоюз принял новое решение о санкциях против России
Самолет из Владивостока с 74 пассажирами совершил экстренную посадку
В Челябинске курьера «Додо Пиццы» уволили за помощь собаке в мороз
Мощный пожар вспыхнул в Подмосковье
Медведев возложил цветы у Могилы Неизвестного Солдата
Гладков сообщил о кощунственном ракетном ударе ВСУ по Белгороду
Погибшая в Анапе блогерша предсказала свою смерть в день рождения
«Навязанное силой»: правительству Франции выразили вотум недоверия
Медведев напомнил Киеву о судьбе Гитлера и Муссолини
Гуменник сфотографировался с главным соперником на закрытии Олимпиады
SHAMAN выпустил новую песню в День защитника Отечества
Филиппов захотел использовать серебряную медаль не по назначению
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.