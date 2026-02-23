Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 11:18

Почему не работает Telegram сегодня, 23 февраля: замедление, разблокировка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сегодня, 23 февраля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно о замедлении мессенджера, ждать ли полную блокировку или ограничения будут сняты?

Где не работает Telegram 23 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 23 февраля, пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 38% сообщений о сбоях в работе Telegram 23 февраля приходятся на Москву, 18% — на Санкт-Петербург, 12% — на Новосибирскую область, 9% — на Ярославскую область, 6% — на Свердловскую, Тульскую и Томскую области, 3% — на Омскую область и Алтайский край.

Почему не работает Telegram 23 февраля

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram в связи с тем, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

Кроме того, в РКН указали, что Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам интернет-пробива нелегально распространять персональные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека».

Роскомнадзор считает, что Telegram должен сам пресекать раскрытие персональных данных россиян через сервисы пробива, закрыв инфраструктуру для их поисков. В пресс-службе ведомства сообщили, что администраторы мессенджера каждый день удаляют до сотни таких ботов, но принципиального изменения ситуации на настоящий момент не произошло.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев обратил внимание, что РКН замедляет сервисы Telegram на основе требований федерального законодательства.

«Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, распространение наркотиков и других. <…> По нашим данным, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, что стало еще одним фактором. При этом сейчас замедляется передача медиафайлов, но переписка не ограничивается», — заявил он.

Какая судьба ждет Telegram в России, будет ли разблокирован

Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники из нескольких ведомств сообщил, что Роскомнадзор с 1 апреля приступит к тотальной блокировке Telegram. По данным источника, приложение с этого дня не будет загружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

В то же время заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что есть надежда на снятие ограничений с мессенджера до 1 апреля.

Для этого, по словам парламентария, руководству WhatsApp следует открыть юрлицо, хранить персональные данные, уплатить налоги на территории России и заблокировать запрещенный в стране контент.

«Эти полтора месяца — это совершенно спокойный срок, в течение которого Telegram, наоборот, может легализоваться. И с 1 апреля вообще ограничения с компании Telegram могут быть сняты», — отметил он.

По словам Свинцова, равновероятны два сценария развития ситуации с Telegram.

«Telegram может исполнить требования, тогда с него к 1 апреля будут сняты ограничения, так и может игнорировать требования, и у Роскомнадзора появится возможность для дополнительных ограничений», — заметил депутат.

Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

