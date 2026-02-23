Почему не работает Telegram сегодня, 23 февраля: замедление, разблокировка

Сегодня, 23 февраля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно о замедлении мессенджера, ждать ли полную блокировку или ограничения будут сняты?
Где не работает Telegram 23 февраля
Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 23 февраля, пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.
Порядка 38% сообщений о сбоях в работе Telegram 23 февраля приходятся на Москву, 18% — на Санкт-Петербург, 12% — на Новосибирскую область, 9% — на Ярославскую область, 6% — на Свердловскую, Тульскую и Томскую области, 3% — на Омскую область и Алтайский край.
Почему не работает Telegram 23 февраля
Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram в связи с тем, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.
Кроме того, в РКН указали, что Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам интернет-пробива нелегально распространять персональные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека».
Роскомнадзор считает, что Telegram должен сам пресекать раскрытие персональных данных россиян через сервисы пробива, закрыв инфраструктуру для их поисков. В пресс-службе ведомства сообщили, что администраторы мессенджера каждый день удаляют до сотни таких ботов, но принципиального изменения ситуации на настоящий момент не произошло.
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев обратил внимание, что РКН замедляет сервисы Telegram на основе требований федерального законодательства.
«Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, распространение наркотиков и других. <…> По нашим данным, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, что стало еще одним фактором. При этом сейчас замедляется передача медиафайлов, но переписка не ограничивается», — заявил он.
Какая судьба ждет Telegram в России, будет ли разблокирован
Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники из нескольких ведомств сообщил, что Роскомнадзор с 1 апреля приступит к тотальной блокировке Telegram. По данным источника, приложение с этого дня не будет загружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.
В то же время заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что есть надежда на снятие ограничений с мессенджера до 1 апреля.
Для этого, по словам парламентария, руководству WhatsApp следует открыть юрлицо, хранить персональные данные, уплатить налоги на территории России и заблокировать запрещенный в стране контент.
«Эти полтора месяца — это совершенно спокойный срок, в течение которого Telegram, наоборот, может легализоваться. И с 1 апреля вообще ограничения с компании Telegram могут быть сняты», — отметил он.
По словам Свинцова, равновероятны два сценария развития ситуации с Telegram.
«Telegram может исполнить требования, тогда с него к 1 апреля будут сняты ограничения, так и может игнорировать требования, и у Роскомнадзора появится возможность для дополнительных ограничений», — заметил депутат.
