Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 12:40

Что известно о возможной полной блокировке Telegram в России с 1 апреля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мессенджер Telegram может быть полностью заблокирован в России с 1 апреля, сообщает Telegram-канал Baza. Что об этом известно, как в Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию?

Что известно о блокировке Telegram с 1 апреля

Baza со ссылкой на собственные источники из нескольких ведомств пишет, что Роскомнадзор с 1 апреля приступит к тотальной блокировке Telegram по аналогии с Instagram (деятельность в РФ запрещена) и Facebook (деятельность в РФ запрещена).

«Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. <…> Применяться мера будет на территории всей России: приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы», — говорится в сообщении.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов назвал сообщения канала Baza о блокировке Telegram с 1 апреля хайпом.

«Baza просто послушала мое интервью, где я говорю о том, что компании Telegram нужно всего 1,5 месяца, чтобы при наличии желания выполнить весь комплекс требований от Роскомнадзора. Поэтому Baza привязалась к моим выступлениям и выбрала такую симпатичную дату, как 1 апреля, День дурака, чтобы хайпануть на этой тематике. <…> Тут равновероятно: Telegram может исполнить требования, тогда с него к 1 апреля будут сняты ограничения, так и может игнорировать требования, и у Роскомнадзора появится возможность для дополнительных ограничений», — заявил парламентарий радиостанции «Говорит Москва».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как в РКН прокомментировали блокировку Telegram

Роскомнадзор на фоне информации о блокировке Telegram 1 апреля в комментарии NEWS.ru заявил, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации по этому вопросу.

РКН 10 февраля ввел ограничения в отношении Telegram в связи с тем, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — говорилось в сообщении ведомства.

Роскомнадзор находится в контакте с администрацией Telegram, заявил глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский.

«Контакт существует, в отличие от WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), которые вообще никак не реагировали ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии. Но, условно говоря, из 100 материалов, которые они просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется. Для меня это очень странно. В принципе, я не понимаю, честно вам скажу, что им, Telegram, мешает сделать еще несколько шагов вперед, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять», — пояснил парламентарий.

Читайте также:

Ровный ветер и потепление до 0? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать

Почему не работает WhatsApp 17 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют

Магнитные бури сегодня, 17 февраля: что завтра, скачки давления, боли

Telegram
новости
блокировки
мессенджеры
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тренер Тарасова оценила медали бывших российских спортсменов на Олимпиаде
«Флаг в руки»: Коц предложил ответ на претензии Польши к России
Суд отправил дочерей погибшей в ИВС Алии Галицкой жить с отцом
Тимошенко решила спастись от обвинений на Украине в европейском суде
Генконсул рассказал о состоянии пострадавших при падении лифта на Пхукете
Ученый обнадежил прогнозом весеннего половодья в Прикамье
Акции VK резко подскочили после данных о блокировке Telegram
«Ломка пройдет»: в ГД отреагировали на возможную полную блокировку Telegram
В зоне СВО погиб главный редактор известного военного журнала
Глава ЗакСо Бабушкина рассказала о льготных ставках в Свердловской области
Погода в Москве в среду, 18 февраля: ждать ли снегопада и сильных морозов
Пациентке с раком пришлось продать вещи ради таблеток за полмиллиона рублей
«Избивала несколько раз»: суд утвердил приговор истязавшей дочь матери
Российский самолет экстренно посадят в Нарьян-Маре
Украинцы занервничали из-за Мединского на переговорах
«Убирали землю после ФАБов»: стало известно, как сейчас выглядит Авдеевка
Работник ЖК грабил жильцов комплекса несколько месяцев
Пенсионер организовал бизнес по продаже жены для секса
Финансист оценил последствия ухода китайских брендов с авторынка
Военэксперт ответил, как опыт СССР поможет защитить регионы РФ от дронов
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.