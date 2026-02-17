Что известно о возможной полной блокировке Telegram в России с 1 апреля

Мессенджер Telegram может быть полностью заблокирован в России с 1 апреля, сообщает Telegram-канал Baza. Что об этом известно, как в Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию?

Что известно о блокировке Telegram с 1 апреля

Baza со ссылкой на собственные источники из нескольких ведомств пишет, что Роскомнадзор с 1 апреля приступит к тотальной блокировке Telegram по аналогии с Instagram (деятельность в РФ запрещена) и Facebook (деятельность в РФ запрещена).

«Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. <…> Применяться мера будет на территории всей России: приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы», — говорится в сообщении.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов назвал сообщения канала Baza о блокировке Telegram с 1 апреля хайпом.

«Baza просто послушала мое интервью, где я говорю о том, что компании Telegram нужно всего 1,5 месяца, чтобы при наличии желания выполнить весь комплекс требований от Роскомнадзора. Поэтому Baza привязалась к моим выступлениям и выбрала такую симпатичную дату, как 1 апреля, День дурака, чтобы хайпануть на этой тематике. <…> Тут равновероятно: Telegram может исполнить требования, тогда с него к 1 апреля будут сняты ограничения, так и может игнорировать требования, и у Роскомнадзора появится возможность для дополнительных ограничений», — заявил парламентарий радиостанции «Говорит Москва».

Как в РКН прокомментировали блокировку Telegram

Роскомнадзор на фоне информации о блокировке Telegram 1 апреля в комментарии NEWS.ru заявил, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации по этому вопросу.

РКН 10 февраля ввел ограничения в отношении Telegram в связи с тем, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — говорилось в сообщении ведомства.

Роскомнадзор находится в контакте с администрацией Telegram, заявил глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский.

«Контакт существует, в отличие от WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), которые вообще никак не реагировали ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии. Но, условно говоря, из 100 материалов, которые они просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется. Для меня это очень странно. В принципе, я не понимаю, честно вам скажу, что им, Telegram, мешает сделать еще несколько шагов вперед, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять», — пояснил парламентарий.

