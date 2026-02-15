В Госдуме заявили о близости Telegram к снятию ограничений

Мессенджеру Telegram осталось сделать лишь несколько шагов для полного снятия ограничений, заявил глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский. По его словам, которые приводит «Фонтанка», руководство Роскомнадзора поддерживает контакт с администрацией платформы.

Контакт существует, в отличие от WhatsApp, которые вообще никак не реагировали ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии. И в принципе, я не понимаю, честно вам скажу, что им, Telegram, мешает сделать еще несколько шагов вперед, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять, — рассказал Боярский.