Белгород оказался под массированным ударом ВСУ Гладков: Белгород и округ подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших нет.

По его словам, из-за повреждений зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в некоторых районах. Все аварийные и оперативные службы работают на местах происшествия.

Ранее сообщалось, что в Армавире произошло возгорание на нефтебазе после атаки беспилотника, передает оперштаб Краснодарского края. По имеющейся информации, в результате инцидента никто не пострадал.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские беспилотники атаковали жилой сектор поселка Пришиб в Михайловском муниципальном округе. В результате удара повреждения получили 12 домовладений. Также Балицкий сообщил, что в Запорожской области был атакован автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Он получил осколочное ранение.