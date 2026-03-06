Увеличилось число пострадавших в ОАЭ из-за ракетных обстрелов Число пострадавших в ОАЭ из-за обстрелов со стороны Ирана возросло до 112

Число пострадавших в ОАЭ из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана возросло до 112, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, средства ПВО 6 марта перехватили и уничтожили девять баллистических ракет и 112 беспилотников.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» 6 марта выполнит четыре рейса для вывоза граждан России, которые остались на Ближнем Востоке. Как передает пресс-служба авиакомпании, первые два вылета состоятся из Дубая в 13:10 и 15:00 по местному времени (14:10 и 16:00 мск). Остальные рейсы — из Абу-Даби в 15:40 и 17:10 (16:40 и 18:10 мск).

Также в Иране заявили о готовности сражаться с США и Израилем «до последнего солдата и последнего патрона». В частности, замруководителя МИД страны Саид Хатибзаде подчеркнул, что у государства не осталось другого выбора.