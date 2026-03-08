Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно о расколе в Иране после смерти Хаменеи

Reuters: в Иране усилились разногласия после гибели верховного лидера Хаменеи

Флаг Ирана Флаг Ирана Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Morteza Nikoubazl
В иранском руководстве усилились внутренние разногласия после гибели верховного лидера Али Хаменеи, передает Reuters со ссылкой на источник в Тегеране. Отмечается, что раскол в элите особенно проявился после извинений президента Ирана Масуда Пезешкиана перед странами Персидского залива.

По данным агентства, сын покойного лидера Моджтаба Хаменеи считается фаворитом КСИР на пост президента. Однако его кандидатура вызывает споры из-за отсутствия политического опыта и недостаточного религиозного авторитета, отметили в источнике.

Ранее президент Пезешкиан извинился перед соседними странами и объявил, что временный руководящий совет Исламской Республики решил не наносить удары по странам региона. Он подчеркнул, что новых ракетных атак не будет, если с территории соседних государств не будут проводиться атаки.

Позже Пезешкиан объявил, что заявления о безоговорочной капитуляции Ирана — грезы. Так он ответил на ультиматум американского лидера Дональда Трампа, который до этого сказал, что не примет иного завершения войны.

Иран
власть
разногласия
Али Хаменеи
