Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 05:45

Захарова описала двумя словами атаки ВСУ на атомные объекты России

Захарова: атаки ВСУ на атомные объекты РФ — способ ядерного шантажа

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Атаки ВСУ на атомные объекты РФ являются для Киева одним из способов ядерного шантажа, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это наблюдалось со стороны Украины и Евросоюза.

Мы не видели со стороны кураторов киевского режима — Европейского союза, НАТО в целом — тех, кто давал ему деньги, кто его создавал политически, ни слова осуждения, ни блокирования, то есть увязывания поставок вооружений, денег и политической поддержки с прекращением киевским режимом нанесения ударов по соответствующим объектам, — сказала Захарова.

Ранее Захарова отметила, что предложение президента Украины Владимира Зеленского направить украинских «специалистов» в зону конфликта на Ближнем Востоке носит показательный характер. По ее словам, происходящее в регионе затрагивает несколько континентов и не носит локального характера.

Тем временем венгерский премьер-министр Виктор Орбан предположил, что остановка «Дружбы» — акт «государственного бандитизма». По мнению главы правительства, Киев нарушает международные контрактные обязательства по транзиту нефти РФ.

Украина
Мария Захарова
удары
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Неподвижные, как гора»: в МИД КНР высказались об отношениях Китая и России
Украинские дроны были сбиты над российским регионом
При взрыве в ночном клубе пострадали десятки человек
Появилось фото Су-35С в «режиме зверя»
Захарова описала двумя словами атаки ВСУ на атомные объекты России
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 марта
Основатель «Азова» формирует лично преданную армию радикалов
Стало известно о расколе в Иране после смерти Хаменеи
Подпольщик Лебедев заявил об ударе по портовому терминалу Одессы с ракетами
Мощная атака ВСУ на Запорожье 8 марта: что известно, сколько погибших
Volga, Umo, «Атом» и Jeland: какие новые авто появятся в России в 2026 году
В Подмосковье бесследно пропали три подростка
Белгород оказался под массированным ударом ВСУ
Россиян могут крупно оштрафовать за коляски и велосипеды в подъезде
Гавана осталась без света, воды и терпения
В Осло прогремели два взрыва
Удар по гостинице в центре Бейрута привел к гибели людей
Трамп раскритиковал Лондон за позднее решение с авианосцами
Раскрыты масштабы пожара на нефтебазе в Армавире после атаки БПЛА
Рогов опубликовал кадры последствий ударов ВСУ по дому в Запорожье
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.