Атаки ВСУ на атомные объекты РФ являются для Киева одним из способов ядерного шантажа, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это наблюдалось со стороны Украины и Евросоюза.

Мы не видели со стороны кураторов киевского режима — Европейского союза, НАТО в целом — тех, кто давал ему деньги, кто его создавал политически, ни слова осуждения, ни блокирования, то есть увязывания поставок вооружений, денег и политической поддержки с прекращением киевским режимом нанесения ударов по соответствующим объектам, — сказала Захарова.

Ранее Захарова отметила, что предложение президента Украины Владимира Зеленского направить украинских «специалистов» в зону конфликта на Ближнем Востоке носит показательный характер. По ее словам, происходящее в регионе затрагивает несколько континентов и не носит локального характера.

Тем временем венгерский премьер-министр Виктор Орбан предположил, что остановка «Дружбы» — акт «государственного бандитизма». По мнению главы правительства, Киев нарушает международные контрактные обязательства по транзиту нефти РФ.