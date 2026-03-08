Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 05:38

Основатель «Азова» формирует лично преданную армию радикалов

РИА Новости: Билецкий формирует лично преданную армию радикалов на Украине

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Основатель бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Андрей Билецкий формирует лично преданную армию радикалов, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Отмечается, что соединение создается на послевоенный период.

С момента создания 3-го армейского корпуса прошел один год. Единственным командиром бригады, кто сохранил свой пост, остался командир 66-й бригады Ростислав Силивакин. Билецкий, методично, шаг за шагом, завершает создание личной армии правых радикалов, — сказано в сообщении.

Как сообщил источник, комбригом 63-й бригады назначен преданный Билецкому Денис Шаповал. Прежний командир Павел Юрчук снят с должности, несмотря на свой показной национализм.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что более 70 украинских военных приговорены к пожизненному заключению за убийства гражданских лиц. Цифры он обнародовал на встрече с президентом России Владимиром Путиным вечером 7 марта.

Украина
радикалы
армии
батальоны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Неподвижные, как гора»: в МИД КНР высказались об отношениях Китая и России
Украинские дроны были сбиты над российским регионом
При взрыве в ночном клубе пострадали десятки человек
Появилось фото Су-35С в «режиме зверя»
Захарова описала двумя словами атаки ВСУ на атомные объекты России
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 марта
Основатель «Азова» формирует лично преданную армию радикалов
Стало известно о расколе в Иране после смерти Хаменеи
Подпольщик Лебедев заявил об ударе по портовому терминалу Одессы с ракетами
Мощная атака ВСУ на Запорожье 8 марта: что известно, сколько погибших
Volga, Umo, «Атом» и Jeland: какие новые авто появятся в России в 2026 году
В Подмосковье бесследно пропали три подростка
Белгород оказался под массированным ударом ВСУ
Россиян могут крупно оштрафовать за коляски и велосипеды в подъезде
Гавана осталась без света, воды и терпения
В Осло прогремели два взрыва
Удар по гостинице в центре Бейрута привел к гибели людей
Трамп раскритиковал Лондон за позднее решение с авианосцами
Раскрыты масштабы пожара на нефтебазе в Армавире после атаки БПЛА
Рогов опубликовал кадры последствий ударов ВСУ по дому в Запорожье
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.