Основатель бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Андрей Билецкий формирует лично преданную армию радикалов, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Отмечается, что соединение создается на послевоенный период.

С момента создания 3-го армейского корпуса прошел один год. Единственным командиром бригады, кто сохранил свой пост, остался командир 66-й бригады Ростислав Силивакин. Билецкий, методично, шаг за шагом, завершает создание личной армии правых радикалов, — сказано в сообщении.

Как сообщил источник, комбригом 63-й бригады назначен преданный Билецкому Денис Шаповал. Прежний командир Павел Юрчук снят с должности, несмотря на свой показной национализм.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что более 70 украинских военных приговорены к пожизненному заключению за убийства гражданских лиц. Цифры он обнародовал на встрече с президентом России Владимиром Путиным вечером 7 марта.