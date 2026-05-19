Путин назвал отношения с Китаем беспрецедентными

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентного уровня. По его словам, это выражается в готовности стран поддерживать друг друга по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета.

И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня, — сказал Путин в видеообращении.

Путин напомнил, что 25 лет назад Россия и Китай подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Этот документ заложил прочную основу для формирования стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства между двумя странами, а также поддержания доверительной атмосферы.

По словам президента, государства готовы сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах. Стороны ведут уважительный диалог и поддерживают в вопросах, затрагивающих коренные интересы России и Китая, включая защиту суверенитета и государственного единства.

Российский лидер также назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним добрым другом. Глава государства сообщил, что рад вновь посетить Китай по приглашению китайского лидера.