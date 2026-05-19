Мирошник: лаборатории США на Украине опасны и угрожают миллионам человек

Деятельность американских биолабораторий на Украине нарушает международные общеправовые нормы и обманывает налогоплательщиков США, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник. Он предупредил, что под угрозой находятся десятки миллионов жителей.

Это нарушение международных общеправовых норм, и, конечно же, это ложь в отношении налогоплательщиков Соединенных Штатов, которые не знали, что за их средства разрабатываются какие-то прообразы биооружия, либо тестируются уже на украинцах как на части славян, — сказал Мирошник.

Ранее стало известно, что США профинансировали не менее 13 биолабораторий на Украине. Американцы потратили $24,8 млн на строительство и оснащение исследовательских центров с высокой степенью защиты в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах. Большинство лабораторий передали украинской стороне в период с 2009 по 2013 год.