В аэропортах Ярославля и Москвы ввели временные ограничения

В аэропортах Ярославля и Москвы, Туношна и Домодедово, введены временные ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации в Telegram-канале. Меры действуют на прием и отправку рейсов.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно о временном закрытии аэропорта Краснодара. Представители Росавиации сообщили, что ограничения введены для обеспечения безопасности.

Тогда же представитель Росавиации Артем Кореняко написал, что в аэропортах Краснодара (Пашковский) и Геленджика ввели временный запрет на полеты. По его словам, ограничения на прием и выпуск воздушных судов призваны обеспечить безопасность пассажиров.

До этого сообщалось, что прокуратура Московской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки украинских дронов. Как передает пресс-служба ведомства, осуществляется личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан. Кроме того, на территорию московского аэропорта Шереметьево упали обломкибеспилотника.