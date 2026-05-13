SHOT сообщил о взрывах над Ярославлем SHOT: не менее 10 взрывов прогремело в небе над Ярославлем при работе ПВО

Telegram-канал SHOT сообщил, что около 04:50 утра в небе над Ярославлем прогремели взрывы. Каналу рассказали о получении местными жителями оповещения об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов за 20 минут до этого. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

SHOT добавил, что взрывы прогремели в южной части города. Как пишет канал, всего очевидцы насчитали около 10 громких хлопков.

По сведениям SHOT, силы противовоздушной обороны уничтожают украинские беспилотники-камикадзе. Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил беспилотную опасность и призвал жителей оставаться в безопасных местах. Также он сообщил, что местный аэропорт временно закрыт для приема и отправки воздушных судов.

Ранее украинские беспилотные летательные аппараты атаковали село Соловьевка в Климовском районе Брянской области. В результате целенаправленного удара FPV-дроном по движущемуся легковому автомобилю пострадали два мирных жителя.

Также Вооруженные силы Украины совершили массированный налет с помощью БПЛА на Белгородскую область. Под ударом оказались семь муниципальных образований региона, пострадал один человек.