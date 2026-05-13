День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 05:36

SHOT сообщил о взрывах над Ярославлем

SHOT: не менее 10 взрывов прогремело в небе над Ярославлем при работе ПВО

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал SHOT сообщил, что около 04:50 утра в небе над Ярославлем прогремели взрывы. Каналу рассказали о получении местными жителями оповещения об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов за 20 минут до этого. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

SHOT добавил, что взрывы прогремели в южной части города. Как пишет канал, всего очевидцы насчитали около 10 громких хлопков.

По сведениям SHOT, силы противовоздушной обороны уничтожают украинские беспилотники-камикадзе. Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил беспилотную опасность и призвал жителей оставаться в безопасных местах. Также он сообщил, что местный аэропорт временно закрыт для приема и отправки воздушных судов.

Ранее украинские беспилотные летательные аппараты атаковали село Соловьевка в Климовском районе Брянской области. В результате целенаправленного удара FPV-дроном по движущемуся легковому автомобилю пострадали два мирных жителя.

Также Вооруженные силы Украины совершили массированный налет с помощью БПЛА на Белгородскую область. Под ударом оказались семь муниципальных образований региона, пострадал один человек.

Регионы
Ярославль
взрывы
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обломки БПЛА найдены в станице Тамань по нескольким адресам
Российские дроны нашли слабое место в позициях ВСУ под Ореховом
Смертельно раненый командир попрощался с командой после операции в тылу ВСУ
Спасатели обуздали пожар у «Кремля в Измайлово»
«Объединил людей и инопланетян»: озвучено, кто еще «ждет» отставки Стармера
Все о биометрии: как работает, возможность взлома, надежность, ошибки
Врач ответила, как часто нужно проветривать помещения
SHOT сообщил о взрывах над Ярославлем
Раскрыто, всегда ли за обещаниями мужчины развестись стоят только слова
McDonald's расчистил себе дорогу на российский рынок
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 мая
Психолог объяснила, почему кризис среднего возраста может разрушить семью
Дорогостоящий дрон ВСУ лишился «жизни» в районе ДНР
Трамп назвал два государства, которые считает сверхдержавами
Знаменитый режиссер может попасть под расследование прокуратуры
Роспотребнадзор перечислил эндемичные по энцефалиту регионы России
Обломки дрона ВСУ упали на предприятие в Краснодарском крае
Минобороны РФ сравнило поведение ВСУ во время режима тишины к 9 Мая
В Кремле пояснили, обсуждается ли вопрос визита Трампа в Россию
Известная певица более восьми часов пробыла в полицейском участке
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.