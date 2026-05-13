Врач ответила, как часто нужно проветривать помещения Врач Демьяновская: проветривать комнаты надо два-три раза в день по пять минут

Помещения необходимо проветривать два-три раза в день минимум по пять минут, заявила NEWS.ru невролог, кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, такая привычка помогает избежать перегрева и духоты, которые хуже всего переносят маленькие дети, беременные и люди с ослабленным здоровьем.

Хуже всего духоту переносят дети, беременные женщины и люди с ослабленным здоровьем. Даже у здорового человека в душном помещении может закружиться голова или случиться обморок. Это происходит из-за сбоя в работе нервной системы, которая управляет тонусом сосудов. Если в душном помещении почувствовали дурноту, самый простой и быстрый способ помочь себе — выйти на свежий воздух, по возможности найти прохладное место в тени. Чтобы избежать обезвоживания, нужно выпить простой чистой воды. Важно помнить, что проветривание помещения минимум два-три раза в день хотя бы на пять минут — это хорошая здоровая привычка, а зачастую и необходимость, — сказала Демьяновская.

По ее словам, беременные находятся в группе риска из-за духоты, потому что их система терморегуляции работает за двоих, а объем циркулирующей крови увеличен. Она отметила, что это создает дополнительную нагрузку на сердце. Специалист добавила, что у маленьких детей центр терморегуляции еще недостаточно сформировался, поэтому духота быстро приводит к перегреву и может даже спровоцировать тепловой удар.

Ранее терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что работающие батареи в жаркую погоду могут вызвать перегрев организма и, как следствие, проблемы со сном. По его словам, оптимальная температура воздуха для ночного отдыха составляет около +23 градусов.