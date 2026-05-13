День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 05:00

Психолог объяснила, почему кризис среднего возраста может разрушить семью

Психолог Ишмакова: люди отдаляются от семьи в период кризиса среднего возраста

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В период кризиса среднего возраста люди нередко отдаляются от своих близких, что приводит к ссорам, заявила NEWS.ru психолог Ника Ишмакова. По ее словам, в это время партнер может принимать импульсивные решения и демонстрировать раздражительность.

Когда мы переживаем кризис среднего возраста, начинаем отдаляться от самых близких. Если партнер чувствует эмоциональную неустойчивость, раздражительность, недовольство отношениями, это приводит к недопониманию и конфликтам. Накопленные за годы обиды, разочарования, неосуществленные мечты могут выйти на поверхность. Кроме того, человек может начать резко менять интересы, внешность, принимать импульсивные решения. Это также может создавать напряжение в отношениях, — пояснила Ишмакова.

Она подчеркнула, что многие отношения можно было бы сохранить, если бы люди вовремя останавливались и начинали диалог, вместо того чтобы убегать. Таким образом, по словам психолога, вместо разрушения следует искать возможности для совместного созидания.

Ранее семейный психолог Сергей Ланг заявил, что способность вновь влюбиться друг в друга поможет укрепить брак. По его словам, отношения требуют постоянной работы.

Общество
психологи
советы
семьи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
McDonald's расчистил себе дорогу на российский рынок
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 мая
Психолог объяснила, почему кризис среднего возраста может разрушить семью
Дорогостоящий дрон ВСУ лишился «жизни» в районе ДНР
Трамп назвал два государства, которые считает сверхдержавами
Знаменитый режиссер может попасть под расследование прокуратуры
Роспотребнадзор перечислил эндемичные по энцефалиту регионы России
Обломки дрона ВСУ упали на предприятие в Краснодарском крае
Минобороны РФ сравнило поведение ВСУ во время режима тишины к 9 Мая
В Кремле пояснили, обсуждается ли вопрос визита Трампа в Россию
Известная певица более восьми часов пробыла в полицейском участке
SHOT: минимум 17 взрывов прогремело в районе Анапы
Тысячи украинцев готовы сменить европейский быт на российский
Экс-замглавы Минприроды РФ объявлен в розыск
Концерт культовой метал-группы в Греции привел к землетрясению
Кадры пожара у кремля в Измайлово появились в Сети
Без ведома Трампа: корабли Франции и Британии идут в Ормуз — НАТО все?
Зеленского уличили в попытке купить у боснийских мусульман оружие
Иран назвал США пять условий, при которых возобновит переговоры
Запад в панике: Иран готов обрушить мировой интернет-трафик — что дальше
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.