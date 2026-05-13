Психолог объяснила, почему кризис среднего возраста может разрушить семью

В период кризиса среднего возраста люди нередко отдаляются от своих близких, что приводит к ссорам, заявила NEWS.ru психолог Ника Ишмакова. По ее словам, в это время партнер может принимать импульсивные решения и демонстрировать раздражительность.

Когда мы переживаем кризис среднего возраста, начинаем отдаляться от самых близких. Если партнер чувствует эмоциональную неустойчивость, раздражительность, недовольство отношениями, это приводит к недопониманию и конфликтам. Накопленные за годы обиды, разочарования, неосуществленные мечты могут выйти на поверхность. Кроме того, человек может начать резко менять интересы, внешность, принимать импульсивные решения. Это также может создавать напряжение в отношениях, — пояснила Ишмакова.

Она подчеркнула, что многие отношения можно было бы сохранить, если бы люди вовремя останавливались и начинали диалог, вместо того чтобы убегать. Таким образом, по словам психолога, вместо разрушения следует искать возможности для совместного созидания.

