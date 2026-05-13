Знаменитый режиссер может попасть под расследование прокуратуры Le Monde: во Франции требуют начать расследование против режиссера Бессона

Генеральная прокуратура Франции потребовала повторно открыть расследование в отношении известного режиссера и продюсера Люка Бессона, обвиняемого в изнасиловании. Поводом послужили результаты анализа образцов ДНК, взятых с одежды потерпевшей, сообщает газета Le Monde.

Эти анализы суд счел достаточным основанием для возобновления следственных действий. Речь идет о заявлении бельгийско-нидерландской актрисы Санд Ван Рой.

Женщина рассказывала, что в 2018 году во время встречи в парижском отеле Le Bristol Бессон подсыпал ей наркотики в чай, а когда жертва потеряла сознание, надругался над ней. Однако тогда токсикологический анализ крови пострадавшей показал отрицательный результат.

Дело неоднократно закрывалось. Адвокат режиссера Тьерри Марембер отметил, что судебные органы уже отклонили четыре иска актрисы. Тем не менее прокуратура потребовала назначить нового следователя для проведения дополнительных следственных действий. Вопрос о возобновлении расследования будет рассмотрен Апелляционным судом Парижа 2 июня.

