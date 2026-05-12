12 мая 2026 в 09:45

Суд арестовал элитную недвижимость по делу Ермака

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение об аресте недвижимости в элитном поселке Козин под Киевом по громкому делу бывшего главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Арестованные объекты являются ключевыми уликами в расследовании финансовой деятельности политика.

Следственные действия проводятся в рамках дела под кодовым названием «Династия», связанного со строительством дорогостоящего жилья в Киевской области. Правоохранительные органы полагают, что средства на возведение этих объектов имели сомнительное происхождение.

В ходе расследования ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты «Династии» в Козине под Киевом, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердила, что обвинения касаются махинаций при реализации девелоперских проектов в пригороде столицы. На данный момент антикоррупционные структуры продолжают сбор доказательств, чтобы установить все детали схем легализации незаконных капиталов.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что дело Ермака способно вывести коррупционный скандал за пределы Украины. По его мнению, ситуация может привести к формированию и у самого Зеленского репутации политика, причастного к коррупционным схемам.

