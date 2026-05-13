13 мая 2026 в 02:22

Экс-замглавы Минприроды РФ объявлен в розыск

МВД РФ объявило в розыск экс-замглавы Минприроды Буцаева после его отставки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бывший заместитель главы Министерства природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев попал в розыскную базу МВД. Информация об этом появилась в открытых данных ведомства, где указывается, что политик разыскивается по статье Уголовного кодекса, пишет РИА Новости.

Буцаев Денис. <...> Основание для розыска: разыскивается по статье УК…говорится в соответствующей графе базы данных.

После своей отставки Буцаев покинул пределы Российской Федерации. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении политика от должности 22 апреля.

В Министерстве природных ресурсов Буцаев пробыл чуть больше года. Его назначили на пост замглавы ведомства в марте 2025 года. До этого он занимал должность генерального директора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО).

С момента увольнения прошло менее месяца. Местонахождение экс-замглавы в настоящий момент неизвестно, правоохранительные органы ведут оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что глава Макушинского округа Курганской области Александр Евсеев был официально освобожден от должности после проверки. Решение об отставке было принято по результатам выездной проверки правительственной комиссии, которая работала в муниципалитете 1 мая.

