Экс-замглавы Минприроды РФ объявлен в розыск МВД РФ объявило в розыск экс-замглавы Минприроды Буцаева после его отставки

Бывший заместитель главы Министерства природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев попал в розыскную базу МВД. Информация об этом появилась в открытых данных ведомства, где указывается, что политик разыскивается по статье Уголовного кодекса, пишет РИА Новости.

Буцаев Денис. <...> Основание для розыска: разыскивается по статье УК… — говорится в соответствующей графе базы данных.

После своей отставки Буцаев покинул пределы Российской Федерации. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении политика от должности 22 апреля.

В Министерстве природных ресурсов Буцаев пробыл чуть больше года. Его назначили на пост замглавы ведомства в марте 2025 года. До этого он занимал должность генерального директора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО).

С момента увольнения прошло менее месяца. Местонахождение экс-замглавы в настоящий момент неизвестно, правоохранительные органы ведут оперативно-розыскные мероприятия.

