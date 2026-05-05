Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки

Глава Макушинского округа Курганской области Александр Евсеев был официально освобожден от должности после проверки, сообщила пресс-служба правительства области. Решение об отставке было принято по результатам выездной проверки правительственной комиссии, которая работала в муниципалитете 1 мая. Временно исполняющим обязанности главы округа назначена Елена Соколова, ранее руководившая аппаратом местной администрации.

Губернатор региона Вадим Шумков крайне жестко прокомментировал ситуацию, заявив о необходимости радикальных кадровых перемен в округе. По словам политика, увольнения последовали из-за «бездействия и бардака».

Продолжаем вычищать «управленческий нарыв» в Макушино. Сегодня правительственная комиссия поработала и там. Несколько должностных лиц будут уволены за бездействие и бардак на вверенных им ответственных участках. Еще несколько получат дисциплинарные взыскания. Очевидно, что не справляется со своей работой и и. о. главы. Отпустим и его в ближайшее время, — отметил Шумков.

Помимо смены первого лица, в администрации округа произошли и другие значимые кадровые назначения. Обязанности заместителя главы по строительству и ЖКХ теперь возложены на Ирину Алексееву. Также в ближайшее время власти планируют назначить нового руководителя Службы содержания и благоустройства округа для исправления сложившейся ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в руководстве Дагестана, освободив Сергея Меликова от должности главы республики и назначив на этот пост временно исполняющим обязанности Федора Щукина. Он пообещал внимательно смотреть из Кремля за деятельностью новой команды.