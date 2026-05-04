Путин освободил Меликова с поста главы Дагестана

Президент России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в руководстве Дагестана, освободив Сергея Меликова от должности главы республики и назначив на этот пост временно исполняющим обязанности Федора Щукина. Согласно документу, размещенному на портале официального опубликования правовых актов, Меликов уволен по собственному желанию.

В связи с заявлением главы Республики Дагестан Меликова С. А. о досрочном прекращении полномочий <...> принять отставку главы Республики Дагестан Меликова С. А. по собственному желанию, — говорится в сообщении.

Меликов возглавлял регион с 5 октября 2020 года, когда он сменил на этом посту Владимира Васильева, также подавшего в отставку по собственному желанию. До этого он занимал пост сенатора, был первым замдиректора Росгвардии, полпредом президента на Северном Кавказе, а также служил во внутренних войсках МВД СССР и России.

Ранее президент России пообещал внимательно смотреть из Кремля за деятельностью новой команды в руководстве Дагестана. Глава государства собирал представителей республики в Москве, чтобы обсудить кандидатуру будущего руководителя региона.