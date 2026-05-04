Стало известно, когда состоятся выборы главы Дагестана Спикер парламента Аскендеров: выборы главы Дагестана могут пройти в сентябре

Проведение выборов главы Дагестана ожидается в сентябре 2026 года, сообщил спикер парламента республики Заур Аскендеров. По его словам, которые приводит РИА Новости, Федор Щукин будет временно исполнять обязанности главы региона до осени.

Ранее президент России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в руководстве Дагестана, освободив Сергея Меликова от должности главы республики и назначив на этот пост временно исполняющим обязанности Федора Щукина. Согласно документу, размещенному на портале официального опубликования правовых актов, Меликов уволен по собственному желанию.

До этого Путин поддержал кандидатуру Щукина, занимавшего пост председателя Верховного суда Дагестана. Также он одобрил назначение Магомеда Рамазанова на должность премьера. Высказываясь о кандидатуре Рамазанова, глава государства обратил внимание, что тот уже успел проявить себя в Дагестане. В связи с этим президент отметил, что не имеет ничего против его назначения главой правительства.