Криминалист прокомментировал убийство и расчленение мужчины в Ленобласти

Мужчину, расчлененное тело которого обнаружили в Ленинградской области, могли убить спонтанно в ходе конфликта, заявил в беседе с aif.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, не исключено, что преступник и жертва находились в состоянии алкогольного опьянения.

В основном это спонтанно происходит, но, возможно, было и умышленное убийство. Например, избавились от очередного наследника или от кредитора, чтобы долг не возвращать. Это не заказное убийство, это факт, — высказался Игнатов.

Он уточнил, что злоумышленник расчленил тело, чтобы усложнить расследование. Несмотря на это, современные технологии позволяют установить личность намного проще и даже в таких случаях. Как объяснил эксперт, останки жертвы могут сравнить с ДНК других пропавших людей в этой местности.

По словам Игнатова, как только личность погибшего установят, сразу появится круг подозреваемых. Экспертиза останков позволит узнать время убийства и наступления смерти. Тогда станет понятно, в чьем обществе находился погибший, и подозреваемые будут определены.

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленобласти очевидцы обнаружили расчлененные человеческие останки. Труп был найден в лесу недалеко от поселка имени Свердлова. Останки лежали в пяти пакетах, которые были дополнительно завернуты в пять слоев полиэтилена. Пол удалось определить по мужским плавкам.