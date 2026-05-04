Криминалист прокомментировал убийство и расчленение мужчины в Ленобласти

Криминалист Игнатов: мужчину в Ленобласти могли спонтанно убить и расчленить

Мужчину, расчлененное тело которого обнаружили в Ленинградской области, могли убить спонтанно в ходе конфликта, заявил в беседе с aif.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, не исключено, что преступник и жертва находились в состоянии алкогольного опьянения.

В основном это спонтанно происходит, но, возможно, было и умышленное убийство. Например, избавились от очередного наследника или от кредитора, чтобы долг не возвращать. Это не заказное убийство, это факт, — высказался Игнатов.

Он уточнил, что злоумышленник расчленил тело, чтобы усложнить расследование. Несмотря на это, современные технологии позволяют установить личность намного проще и даже в таких случаях. Как объяснил эксперт, останки жертвы могут сравнить с ДНК других пропавших людей в этой местности.

По словам Игнатова, как только личность погибшего установят, сразу появится круг подозреваемых. Экспертиза останков позволит узнать время убийства и наступления смерти. Тогда станет понятно, в чьем обществе находился погибший, и подозреваемые будут определены.

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленобласти очевидцы обнаружили расчлененные человеческие останки. Труп был найден в лесу недалеко от поселка имени Свердлова. Останки лежали в пяти пакетах, которые были дополнительно завернуты в пять слоев полиэтилена. Пол удалось определить по мужским плавкам.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
